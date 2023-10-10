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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2496,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4012 млрд руб.
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10 октября 2023 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2496,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4012 млрд руб.

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10 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 октября составили по Российской Федерации 2496,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2285,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3041,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2803,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 октября составили 4012 млрд руб. против 3194,47446 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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