ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 101,3598 руб., курс евро - 107,0322 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 107,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,22 коп.

9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 101,3598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 86,87 коп.

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Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил оценку динамики российской экономики в 2023 году: теперь он ожидает рост на 2,2% по сравнению с июльским прогнозом в 1,5% (в апреле фонд ожидал рост на 0,7%, в январе - на 0,3%, а в прошлом октябре - падение на 2,3%). Обновленный... читать дальше

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Туристы начали аннулировать запланированные туры в Израиль, туркомпании возвращают им средства за отмененные поездки в полном объеме, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "От тех, кто сейчас в Израиле, мы не получаем каких-либо просьб ускорить их... "От тех, кто сейчас в Израиле, мы не получаем каких-либо просьб ускорить их... читать дальше

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"Московская биржа" сегодня начинает на срочном рынке торги премиальными опционами на золото, сообщается в пресс-релизе биржи. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной... Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной... читать дальше

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Уровень безработицы в России по методологии международной организации труда (МОТ) с начала года вырос в шести регионах, а число зарегистрированных безработных уменьшилось на 20 тыс. за две недели и составляет 453 тыс. человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По... "По... читать дальше

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Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в третьем квартале увеличил операционную прибыль на 33% - до 996,7 млрд вон ($740 млн), говорится в предварительном отчете компании. Выручка, как ожидается, снизилась на 2,2% - до 20,714 трлн... Выручка, как ожидается, снизилась на 2,2% - до 20,714 трлн... читать дальше

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Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", к проекту готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития. Как поясняют в... Как поясняют в... читать дальше

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Минфин Казахстана рассматривает возможность размещения евробондов в 2024 году, предположительный период - летом, сообщил "Интерфаксу" заместитель премьер-министра, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. "По евробондам в этом году нет (планов выпуска). Скорее... "По евробондам в этом году нет (планов выпуска). Скорее... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,2 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3176,22 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,24 пункта (1,017%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 10,24 пункта (1,017%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект с поправками в "Кодекс РФ об административных правонарушениях" о введении штрафов для страховщиков за уклонение от обязанности заключить договор ОСАГО, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом заключения ведомства... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня выросло до 983,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2023 составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%. Такие данные приводятся в пресс-релизе банка. "Кредитный... "Кредитный... читать дальше

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Планы по объемам заимствований на внутреннем рынке в 2024 году могут быть скорректированы, если будет складываться благоприятная конъюнктура, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем... "Не исключаю, что, если будет хорошая конъюнктура, так же, как и в этом году, можем... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индекса РТС и стабильным индексом МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и коррекции нефти после взлета в начале недели из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,28/102,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи...

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За 9 месяцев 2023 года экономика Казахстана выросла на 4,7%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. "По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,7%,... "По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,7%,... читать дальше

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Один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае - Country Garden Holdings - пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам, говорится в сообщении компании. В... В... читать дальше

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