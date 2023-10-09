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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.
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ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
Все данные к 2030 году предлагают собирать в единое хранилище
Возглавляемая вице-президентом "Ростелекома" Борисом Глазковым группа экспертов в составе АНО "Цифровая экономика" предложила создать единое доверенное хранилище данных, следует из презентации АНО, с которой ознакомились "Ведомости". По словам...
 
Разрыв между низкими и высокими доходами сократился
Неравенство в России снизилось в три раза за последние 20 лет, рассказали "Известиям" во ВНИИ труда. Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году составил 13,1 раза. В расчетах сравнивали доходы 10% работников с...
 
Требования к локализации электроники могут ужесточить
В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации,...
 
09 октября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.

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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
09 октября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 106,9012 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,03 руб. и составил 106,9012 руб.

Минимальный курс евро составил 104,3475 руб., максимальный - 108,0325 руб. Было заключено 12819 сделок. Объем торгов составил...
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09 октября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,8463 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,04 коп. и составил 13,8463 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 14,03 руб. Было заключено 73093 сделки. Объем торгов составил 184694,17...
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09 октября 2023 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС подскочил на 2%
Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом индексов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,93% и составил 3174,02 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1006,92 пункта.

Европейские рынки...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:46
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $3,26 (3,85%) - до $87,84 за баррель.

Котировки ноябрьских...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:39
Рубль корректируется вверх после достижения минимальных отметок с марта 2022 г.
Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и активно дешевеют вечером в понедельник после того, как ранее в ходе торгов они обновили максимальные отметки с марта прошлого года.

Доллар США в ходе волатильных торгов понедельника рос до 102,345 руб., евро...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:32
Минэнерго допускает изменение индикативных цен в демпфере на топливо
Минэнерго допускает изменение индикативных цен в демпфере на топливо, заявил журналистам министр Николай Шульгинов.

Говоря об изменении индикативных цен топливного демпфера, он напомнил, что они ежегодно индексируются. "Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:24
Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан
Ритейлер Fix Price может сменить юрисдикцию с Кипра на Казахстан, говорится в сообщении ритейлера. Этот вопрос может быть одобрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября.

Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:16
Спрос на обратное РЕПО в рамках программы ФРС упал до 2-летнего минимума
Спрос в рамках операций обратного РЕПО со сроком "овернайт" в рамках сделок с Федеральной резервной системой США в пятницу составил $1,28 трлн, что является минимальным объемом за последние 2 года, пишет Financial Times.

При этом нынешний показатель вдвое ниже пикового...    читать дальше
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09 октября 2023 года 18:08
Квартальная прибыль компаний из S&P 500 снизилась на 0,3%
Прибыль компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, в 3-м квартале в среднем снизилась на 0,3%, по данным FactSet.

Таким образом, аналитики прогнозируют сокращение показателя по итогам четвертого квартала подряд. При этом значение индекса с начала...    читать дальше
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09 октября 2023 года 17:52
За 9 месяцев рост перевозок пассажиров "Уральскими авиалиниями" составил 11%
За январь-сентябрь 2023 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла свыше 7,3 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

На внутренних маршрутах услугами компании воспользовались 5,3 млн пассажиров,...    читать дальше
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09 октября 2023 года 17:43
Сентябрьские продажи электрокаров и гибридов в Китае выросли на 23% в годовом выражении
Продажи электромобилей и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в Китае в сентябре увеличились на 23% год к году, говорится в предварительном отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Общее число проданных в стране за сентябрь NEV...    читать дальше
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09 октября 2023 года 17:34
Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения не получил одобрения правительства
Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, в начале октября документ был внесен в парламент председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.

Законопроект (№450126-8)...    читать дальше
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09 октября 2023 года 17:24
VEON закрыл сделку по продаже "Вымпелкома"
Телекоммуникационный холдинг VEON покинул российский рынок, закрыв сделку по продаже местного телеком-актива - ПАО "Вымпелком", работающего под брендом "Билайн".

Российская телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором...    читать дальше
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09 октября 2023 года 17:01
Фондовая Америка начала торги в миноре
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник на новостях об эскалации палестино-израильского конфликта.

Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск опустился на 0,08% и составил 33380,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,23% -...    читать дальше
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09 октября 2023 года 16:50
Управление соцобеспечения США собирается списать с американцев ошибочно начисленные выплаты
Управление социального обеспечения США (SSA) рассматривает возможность взыскания с получателей помощи ошибочно перечисленных средств по итогам фингода, завершившегося 30 сентября, сообщает MarketWatch.

Ежегодные адресные выплаты SSA охватывают 71 млн человек и...    читать дальше
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09 октября 2023 года 16:44
ВТБ разместил 72,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-563 на 109,2 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-563 на 109 млрд 223 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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