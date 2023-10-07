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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.
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07 октября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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