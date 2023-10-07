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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.
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ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
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07 октября 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.

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7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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