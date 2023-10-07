ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб., евро - 106,01 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп.

.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале октября составила 26,2 тыс. руб. в месяц, увеличившись к началу сентября на 1,2%. Двухкомнатные квартиры за аналогичный... читать дальше

.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Грузию, будет готово в ближайшие... читать дальше

.

В Москве продолжается строительство флагманских центров для Боткинской больницы и ГКБ имени В.М.Буянова - оба центра в высокой степени готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. "Мы продолжаем строить инфраструктуру для столичной системы здравоохранения. Всего... читать дальше

.

Безработица в Канаде в сентябре е 2023 года сохранилась на уровне 5,5%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Уровень безработицы остается неизменным третий месяц подряд. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце увеличилось на 64 тыс., или... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце увеличилось на 64 тыс., или... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. "Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения ко всем, кто работает в агропромышленном комплексе. Кто выращивает качественную... читать дальше

.

Минцифры предлагает законодательно определить ситуации, в которых вместо бумажного паспорта можно будет показать электронный документ c Госуслуг. "На первом этапе подтвердить личность при помощи Госуслуг можно будет: в магазине - при покупке алкоголя или сигарет; в кино... "На первом этапе подтвердить личность при помощи Госуслуг можно будет: в магазине - при покупке алкоголя или сигарет; в кино... читать дальше

.

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами. "Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов... читать дальше

.

Работы по строительству электродепо "Аминьевское" для обслуживания поездов Большого кольца метро вышли на завершающую стадию - ведутся пусконаладка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что государство будет повышать эффективность инструментов государственной поддержки агропромышленного комплекса. "Мы будем повышать... "Мы будем повышать... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с...

.

Президент России Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом. Ранее в субботу лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставок... Ранее в субботу лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставок... читать дальше

.

Опытную эксплуатацию второй очереди государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения», которая служит цифровой платформой для реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), планируется начать 1 июня 2025 года. Соответствующее постановление... читать дальше

.

ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых железнодорожных тарифов на следующий год начиная с декабря. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, согласно пояснительной записке, проектом приказа предусматривается... Так, согласно пояснительной записке, проектом приказа предусматривается... читать дальше

.

Правительство России дополнительно направит более 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN. "Работа ведётся в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает... "Работа ведётся в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства. "Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен... "Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен... читать дальше

.

Министерство энергетики РФ пока не планирует вводить единого экспортера бензина и дизельного топлива, принятые меры уже положительно сказываются на ценах на внутреннем рынке, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам российско-узбекистанских переговоров.... читать дальше

.