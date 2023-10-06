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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб.
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ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
Дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП - Путин
Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...)...
 
Внешняя торговля - с использованием бартера
Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле. Об этом "Ведомостям" рассказали знакомые с деталями взаиморасчетов крупных компаний собеседники. Информацию в целом официально подтвердили представители Минпромторга, Федеральной таможенной...
 
Число корпоративных банкротств в РФ сократилось на 30%
В России количество корпоративных банкротств составило за 9 месяцев 2023 года 5071, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
06 октября 2023 года 16:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 октября в размере 100,4911 руб.

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6 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 октября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 октября снизилась на 0,10% и составила 57576,599 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57576,599 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,295 млрд руб., или на...
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06 октября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 105,875 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98,58 коп. и составил 105,875 руб.

Минимальный курс евро составил 104,8925 руб., максимальный - 106,91 руб. Было заключено 9556 сделок. Объем торгов составил 41477,9...
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06 октября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,497 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,69 коп. и составил 100,497 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,7175 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 23766 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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06 октября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,7359 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 13,7359 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79...
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06 октября 2023 года 19:08
Производительность труда в РФ в 2022г упала на 3,6%, максимально с 2009 г. - данные Росстата
Производительность труда в РФ в 2022 году снизилась на 3,6%, такую первую оценку в пятницу опубликовал Росстат (согласно графику, первая оценка динамики производительности за предыдущий год публикуется только в первой декаде октября).

Падение производительности труда в...    читать дальше
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06 октября 2023 года 19:06
В январе-сентябре дефицит бюджета РФ составил 1,7 трлн руб., или 1% ВВП - Минфин
Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в...    читать дальше
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06 октября 2023 года 19:04
Изучается возможность выпуска электромобиля "Атом" в Узбекистане, заявил Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров
Производство легкового электромобиля "Атом", разработанного российском АО "Кама", может быть налажено в Узбекистане, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.

"При содействии России в Узбекистане построены Ташкентский...    читать дальше
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06 октября 2023 года 19:00
Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ к вечеру в пятницу подрос вместе с нефтью на фоне вечернего улучшения внешней конъюнктуры, хотя в моменте мировые площадки снижались после выхода сильной статистики Минтруда США за сентябрь

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,42% и составил 3144,89...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:54
РФ изучает возможность локализации производства ж/д техники в Узбекистане
Россия изучает возможность локализации производства железнодорожной техники в Узбекистане, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров в пятницу.

"Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере....    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:47
Путин: в субботу состоится церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан
Торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан пройдет в субботу, 7 октября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.

По его словам, помимо него участие в мероприятии...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:39
Трейдеры после публикации отчета по рынку труда оценивают вероятность подъема ставки ФРС в ноябре уже в 34%
Ожидания трейдеров в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда.

Согласно данным CME Group, вероятность подъема ставки на заседании 31 октября - 1 ноября...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:30
Поставки российского зерна в Африку начнутся в течение полутора месяцев - Дмитрий Патрушев
Поставки российского зерна африканским странам начнутся в течение месяца-полутора, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут", - сказал Патрушев журналистам.

Так он ответил...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:17
Производители магния в РФ выступают за повышение ввозных пошлин для китайских конкурентов
Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциация РМ и РЗМ) считает, что для китайских компаний необходимо повысить размер пошлин на ввоз магния в РФ, чтобы отечественные производители могли успешнее справляться с конкуренцией, сообщает...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:05
Нефть продолжает умеренно дешеветь
Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск подешевели на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель.

Котировки...    читать дальше
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06 октября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,5065 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 84,77 коп. и составил 100,5065 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,68 руб., максимальный - 101,39 руб. Было заключено 7433 сделки. Объем торгов...    читать дальше
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06 октября 2023 года 17:52
Региональные УФАС начали фиксировать снижение цен на АЗС
Ряд территориальных управлений ФАС в ходе мониторинга отмечают снижение цен на все виды топлива на местных автозаправочных станциях, связывая это с прекращением роста цен в мелкооптовом сегменте.

Так, в Омске региональный антимонопольный орган отметил снижение розничных...    читать дальше
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