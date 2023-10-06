ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,6762 руб., курс евро - в размере 104,7877 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 104,7877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,53 коп.

6 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 99,6762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,07 коп.

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с Казахстаном и регионом в целом. Ранее в субботу лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставок... Ранее в субботу лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставок... читать дальше

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Опытную эксплуатацию второй очереди государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения», которая служит цифровой платформой для реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), планируется начать 1 июня 2025 года. Соответствующее постановление... читать дальше

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ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых железнодорожных тарифов на следующий год начиная с декабря. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, согласно пояснительной записке, проектом приказа предусматривается... Так, согласно пояснительной записке, проектом приказа предусматривается... читать дальше

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Правительство России дополнительно направит более 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN. "Работа ведётся в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает... "Работа ведётся в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства. "Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен... "Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен... читать дальше

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Министерство энергетики РФ пока не планирует вводить единого экспортера бензина и дизельного топлива, принятые меры уже положительно сказываются на ценах на внутреннем рынке, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов по итогам российско-узбекистанских переговоров.... читать дальше

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Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении финансовой компании Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, инсайдерских сделок с акциями и связей офшорной "дочки" с лицами, находящимися под санкциями, пишет CNBC со... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Мегафон" (принадлежит структурам холдинга USM) рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. На каждую обыкновенную акцию предлагается выплатить по 16,13... На каждую обыкновенную акцию предлагается выплатить по 16,13... читать дальше

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Квота на экспорт удобрений из РФ, действующая с 1 июня до 30 ноября, может вырасти на 2,2 млн тонн, до свыше 18,5 млн тонн. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом РФ, опубликован на портале regulation.gov.ru. Объем дополнительных... Объем дополнительных... читать дальше

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Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот доволен текущими параметрами денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил он вчера в ходе мероприятия в Словакии. "Меня устраивает политика ЕЦБ в том виде, в каком она есть, - сказал Кнот, который входит в... читать дальше

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Минэнерго РФ поддерживает обращение ПАО "Интер РАО" в правительство РФ с просьбой об исключении электроэнергетики из числа отраслей, подпадающих под экспортные пошлины, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Компания сперва обратилась к нам. Мы... "Компания сперва обратилась к нам. Мы... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 100,4911 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,49 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 октября, составляет 106,01 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57576,599 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,295 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 98,58 коп. и составил 105,875 руб. Минимальный курс евро составил 104,8925 руб., максимальный - 106,91 руб. Было заключено 9556 сделок. Объем торгов составил 41477,9... Минимальный курс евро составил 104,8925 руб., максимальный - 106,91 руб. Было заключено 9556 сделок. Объем торгов составил 41477,9...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,69 коп. и составил 100,497 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,7175 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 23766 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,7175 руб., максимальный - 101,5 руб. Было заключено 23766 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 13,7359 руб. Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79... Минимальный курс юаня составил 13,625 руб., максимальный - 13,87 руб. Было заключено 49795 сделок. Объем торгов составил 123559,79...

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