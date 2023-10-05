ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 октября в размере 99,6762 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 99,6762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,07 коп.

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 9 месяцев 2023 года составил около 81 млн человек, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. "Всего 81 млн у нас с января по 30 сентября. У нас еще три месяца впереди (до конца года), а у нас уже 81 млн - в том году у нас... "Всего 81 млн у нас с января по 30 сентября. У нас еще три месяца впереди (до конца года), а у нас уже 81 млн - в том году у нас... читать дальше

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Расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое, но неправильно говорить, что "мы тратим много денег на пушки, а про масло забыли", заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они... "У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они... читать дальше

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Увеличение финансовых потоков в сентябре говорит о значимом повышении экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень 2-го квартала 2023... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень 2-го квартала 2023... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует закупочные интервенции на рынке зерна в конце года, объём закупок - до 2 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве. "Уже в конце 2023 года мы... "Уже в конце 2023 года мы... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге... "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге... читать дальше

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Доллар США и евро ускорили темпы роста в ходе торгов на Московской бирже. При этом доллар поднялся выше 100 руб. в третий раз за год, до этого доллар превышал отметку в 100 руб. 14 августа и 3 октября. Евро торгуется выше 105 руб. впервые с 8 сентября. Курс доллара США... Курс доллара США... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,03 коп. и составил 99,6588 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,45 руб., максимальный - 100,1825 руб. Было заключено 5244 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,45 руб., максимальный - 100,1825 руб. Было заключено 5244 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Российский бюджет справляется и будет справляться с финансированием специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. На вопрос модератора Валдайского клуба, справляется ли бюджет РФ с расходами, связанными с проведением СВО, Путин ответил: "Справляемся,... На вопрос модератора Валдайского клуба, справляется ли бюджет РФ с расходами, связанными с проведением СВО, Путин ответил: "Справляемся,... читать дальше

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Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2021 году выросли на 6,9% и составили 331 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat). За последнее десятилетие, с 2011 года, показатель увеличился на... За последнее десятилетие, с 2011 года, показатель увеличился на... читать дальше

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Комиссия банка при переводе средств со счетов компаний и ИП на счета физлиц не может превышать комиссию при переводе на счета юридических лиц, если переводимые средства являются дивидендами, распределением прибыли между участниками общества, доходами ИП, следует из... читать дальше

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Экспорт продукции АПК из РФ в этом году превысит $45 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседание в рамках агровыставки "Золотая осень-2023" в четверг в Москве. Как сказал министр, оценка в $45 млрд достаточно консервативна, она... Как сказал министр, оценка в $45 млрд достаточно консервативна, она... читать дальше

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В начале торгов в четверг фондовые индексы США умеренно снижаются, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и новости американских компаний. Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 0,08% и составил 33104,68 пункта. Лидерами снижения в индексе... Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск опустился на 0,08% и составил 33104,68 пункта. Лидерами снижения в индексе... читать дальше

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В январе-сентябре т.г. перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, сообщила компания. В том числе во... В том числе во... читать дальше

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"Газпром" выступил против закрепления на законодательном уровне нормирования продаж природного газа на организованных торгах. Нормативы продаж нефтепродуктов на бирже давно действуют на рынке, однако инициатива о нормировании биржевых продаж природного газа пока не получила... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-561 на 118 млрд 241,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5829,12 (+1,72) руб./грамм; на серебро - 67,63 (+0,31) руб./грамм; на платину - 2800,87 (-16,19) руб./грамм; на палладий - 3771,89 (-10,83) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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