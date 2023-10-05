Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 500,3 млрд руб.

5 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 500,3 млрд руб.

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли. Биржи материкового Китая были по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. Поддержку котировкам акций оказало улучшение прогноза Citigroup в... Поддержку котировкам акций оказало улучшение прогноза Citigroup в... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 1,5%. В апреле ВБ рост ВВП Азербайджана в текущем году ожидал на уровне 2,2%. В апреле ВБ рост ВВП Азербайджана в текущем году ожидал на уровне 2,2%. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно октябрьскому докладу ВБ по региону Европа и Центральная... Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно октябрьскому докладу ВБ по региону Европа и Центральная... читать дальше

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В целом по промышленности к настоящему времени докризисный уровень производства восстановлен, и в этом смысле посткризисное восстановление в промышленности завершено. Об этом говорится в очередном докладе "Индексы интенсивности промышленного производства", подготовленном отделом... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,36 пункта (0,011%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3135,79... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются на торгах в четверг, инвесторы оценивают макроэкономическую статистику и новости эмитентов. Германский индекс DAX теряет 0,27%, французский CAC 40 - 0,32%, итальянский FTSE MIB - 0,34%, испанский... Германский индекс DAX теряет 0,27%, французский CAC 40 - 0,32%, итальянский FTSE MIB - 0,34%, испанский... читать дальше

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Банк России планирует выпустить рекомендации компаниям по подготовке стратегий устойчивого развития и стратегий климатического перехода, сообщила заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Виктория Степаненко на конференции "ESG-day "Эксперт РА": от... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,6/100,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,06/101,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,47/107,01 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе восьмого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $200 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это в 2,5 раза ниже уровня годичной давности ($508 млн) и на 46% ниже результата... читать дальше

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Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network стал первой компанией, которая получила штраф за засорение космического пространства, сообщает MarketWatch. Федеральная комиссия по связи США (FCC) наложила на провайдера взыскание в размере $150 тыс. за то,... Федеральная комиссия по связи США (FCC) наложила на провайдера взыскание в размере $150 тыс. за то,... читать дальше

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Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. инвестирует около 4 трлн вон ($3 млрд) в расширение мощностей своего предприятия в Мичигане после подписания соглашения о поставке аккумуляторов японскому автопроизводителю Toyota Motor Co. В соответствии... В соответствии... читать дальше

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Банк России 4 октября не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 29 сентября по 6 октября... В Китае с 29 сентября по 6 октября... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий нотариусов запрашивать в банках информацию о перечислении средств по договорам займа для проверки медиативных соглашений, права банков проигнорировать запрос документ не предусматривает. Соответствующий проект поправок... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. "Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным... "Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным... читать дальше

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Конкретных сроков отмены эмбарго на экспорт топлива из РФ нет, ограничения будут сняты, когда в них отпадет необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет... "Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет...

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