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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,4555 руб., евро - 104,3024 руб.
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05 октября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,4555 руб., евро - 104,3024 руб.

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5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 99,4555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,3024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,03 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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