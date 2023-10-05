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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,4555 руб., евро - 104,3024 руб.
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05 октября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,4555 руб., евро - 104,3024 руб.
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5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 99,4555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,3024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,03 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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