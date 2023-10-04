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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,3625 руб.
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04 октября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,3625 руб.

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4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,84 коп. и составил 104,3625 руб.

Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,7625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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