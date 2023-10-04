Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,4775 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил 93504,75 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,58 руб. за доллар США.

4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,10 коп. и составил 99,4775 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57952,698 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,796 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,84 коп. и составил 104,3625 руб. Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14... Минимальный курс евро составил 103,8125 руб., максимальный - 104,89 руб. Была заключена 11801 сделка. Объем торгов составил 52396,14...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,10 коп. и составил 99,4775 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 99,19 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 17920 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,70 коп. и составил 13,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,648 руб. Было заключено 34174 сделки. Объем торгов составил 90441,09 млн... Минимальный курс юаня составил 13,533 руб., максимальный - 13,648 руб. Было заключено 34174 сделки. Объем торгов составил 90441,09 млн...

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ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата), выполненная методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Ранее также сообщалось о росте показателя на 4,9%. Объем ВВП... Объем ВВП... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 26 сентября по 2 октября 2023 г. снизилиь на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 15 по 25 сентября 2023 г. цены выросли на 0,5%. С начала года цены на бензин увеличились на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 26 сентября по 2 октября выросли в среднем на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 19 по 25 сентября цены выросли на 0,6%. Помидоры подорожали на 7,9%, бананы - 2,3%. В то же время цены на... Помидоры подорожали на 7,9%, бананы - 2,3%. В то же время цены на... читать дальше

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За период с 26 сентября по 2 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,21%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 19 по 25 сентября инфляция составила 0,28%. С начала октября цены выросли на 0,06%, с начала года - на... С начала октября цены выросли на 0,06%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. В минус после отскока перешла Европа. Без единой... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. В минус после отскока перешла Европа. Без единой... читать дальше

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Цены на нефть перешли к активному снижению вечером после публикации данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" и его облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. на уровне АА(RU), прогноз - стабильный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности... читать дальше

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Продажи автомобилей Ford Motor в США в третьем квартале выросли на 7,7% в годовом выражении - до 500,504 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании. Реализация легковых автомобилей сократилась на 5,1%, внедорожников - на 0,1%, грузовиков - увеличилась на... Реализация легковых автомобилей сократилась на 5,1%, внедорожников - на 0,1%, грузовиков - увеличилась на... читать дальше

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"Аэрофлот" в конце октября планирует возобновить регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет) из Санкт-Петербурга, сообщила компания. Рейсы в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх - 31 октября. Они будут выполняться по два раза в неделю на широкофюзеляжных... Рейсы в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх - 31 октября. Они будут выполняться по два раза в неделю на широкофюзеляжных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,97 коп. и составил 99,4385 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,1575 руб., максимальный - 99,82 руб. Было заключено 6508 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,1575 руб., максимальный - 99,82 руб. Было заключено 6508 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднимаются в среду, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Во вторник индекс Dow Jones упал на 1,3%, максимальными темпами с банковского кризиса в марте, и... Во вторник индекс Dow Jones упал на 1,3%, максимальными темпами с банковского кризиса в марте, и... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading... читать дальше

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