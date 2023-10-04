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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,2677 руб., курс евро - 104,0621 руб.
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04 октября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,2677 руб., курс евро - 104,0621 руб.
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4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 99,2677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 104,0621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,41 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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