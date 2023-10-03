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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня я в размере 98,4785 руб., евро - 103,868 руб.
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03 октября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня я в размере 98,4785 руб., евро - 103,868 руб.
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2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,06 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,49 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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