ЦБ РФ установил курс евро с 3 октября в размере 103,868 руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,49 коп.

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Американский производитель электромобилей Rivian увеличил поставки машин в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Как говорится в пресс-релизе компании, в июле-сентябре она поставила на рынок 15,564 тыс. электромобилей по сравнению с 12,64 тыс. единиц... читать дальше

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Американские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне роста доходности гособлигаций США. После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries растет... После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries растет... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5922,29 (+54,42) руб./грамм; на серебро - 73,06 (+2,43) руб./грамм; на платину - 2922,36 (+100,47) руб./грамм; на палладий - 4081,17 (+181,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) в январе-сентябре текущего года выработала 7,8 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщила пресс-служба атомной станции. В январе-сентябре 2022 года производство на КАЭС составило 7,4 млрд кВт.ч. Таким образом, в текущем году оно выросло на... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-558 на 126 млрд 893,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки в третьем квартале относительно предыдущего квартала на 6,7% из-за запланированной приостановки работы заводов, говорится в сообщении компании. В июле-сентябре Tesla поставила на мировой рынок 435,059 тыс. машин... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ, входит в НК "Роснефть") приступил к полномасштабной разработке Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, говорится в сообщении "Роснефти". Проект подразумевает, что "дополнительная... Проект подразумевает, что "дополнительная... читать дальше

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Число малых предприятий (МП) США, подавших заявление о банкротстве, увеличивается рекордными со времен пандемии темпами и по состоянию на конец сентября достигло около 1,5 тыс., сообщает The Wall Street Journal. Это почти столько же, сколько за весь 2022 год, подсчитали в... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,6 пункта (0,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3138,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3162,31... читать дальше

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Рыбаки РФ к 25 сентября выловили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 421,6 тыс. тонн рыбы, что на 5,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,56/99,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 95 коп., Cредний курс продажи...

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,04 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 98,4785 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА" одобрило выплату 3 рублей 77 копеек на акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г., сообщила компания в понедельник. Датой отсечки по дивидендам является 18 октября 2023 г. Всего компания направит на дивиденды... Всего компания направит на дивиденды... читать дальше

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Во вторник, 3 октября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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