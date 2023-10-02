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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 98,4785 руб.
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ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
В России могут ввести единый тариф социальных отчислений
В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений, размер которого должен составить 30% от заработной платы работника. Как выяснили "Известия", такой законопроект будет внесен в Госдуму 2 октября. "Сегодня на повестке дня в России...
 
Разработчики смартфонов обсуждают возможность создания отраслевого консорциума
Участники рынка мобильной разработки обсуждают возможность создания отраслевого консорциума. Он призван координировать программы развития мобильных технологий на федеральном уровне. Такое предложение содержится в письме гендиректора АНО "Цифровая...
 
Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда 1,7 млн человек
Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчеты РАНХиГС. Как следует из доклада, в 2018–2023...
 
02 октября 2023 года 16:46

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 98,4785 руб.

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2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,38 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 октября 2023 года 17:19
Rivian нарастили поставки электромобилей в 3-м квартале на 23%
Американский производитель электромобилей Rivian увеличил поставки машин в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Как говорится в пресс-релизе компании, в июле-сентябре она поставила на рынок 15,564 тыс. электромобилей по сравнению с 12,64 тыс. единиц...    читать дальше
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02 октября 2023 года 17:11
Dow Jones и S&P 500 снижаются в начале торгов, Nasdaq растет
Американские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries растет...    читать дальше
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02 октября 2023 года 17:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 октября
ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5922,29 (+54,42) руб./грамм; на серебро - 73,06 (+2,43) руб./грамм; на платину - 2922,36 (+100,47) руб./грамм; на палладий - 4081,17 (+181,89) руб./грамм.

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02 октября 2023 года 17:02
Кольская АЭС за 9 месяцев увеличила выработку на 5,4%
Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) в январе-сентябре текущего года выработала 7,8 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщила пресс-служба атомной станции. В январе-сентябре 2022 года производство на КАЭС составило 7,4 млрд кВт.ч. Таким образом, в текущем году оно выросло на...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:55
ВТБ разместил 84,6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-558 на 126,9 млрд рублей
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-558 на 126 млрд 893,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:54
В 3-м квартале поставки Tesla снизились на 7%
Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки в третьем квартале относительно предыдущего квартала на 6,7% из-за запланированной приостановки работы заводов, говорится в сообщении компании. В июле-сентябре Tesla поставила на мировой рынок 435,059 тыс. машин...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:46
ЦБ РФ установил курс евро с 3 октября в размере 103,868 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,49 коп.

Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2023 года 16:46
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 98,4785 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 106,38 коп.

Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2023 года 16:32
"Роснефть" планирует увеличить добычу на Верхнечонском месторождении за счет разработки нового горизонта
"Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ, входит в НК "Роснефть") приступил к полномасштабной разработке Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, говорится в сообщении "Роснефти".

Проект подразумевает, что "дополнительная...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:20
Число обанкротившихся малых предприятий в США растет рекордными темпами со времен пандемии
Число малых предприятий (МП) США, подавших заявление о банкротстве, увеличивается рекордными со времен пандемии темпами и по состоянию на конец сентября достигло около 1,5 тыс., сообщает The Wall Street Journal. Это почти столько же, сколько за весь 2022 год, подсчитали в...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 2 октября движется разнонаправленно
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,6 пункта (0,179%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3138,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3162,31...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:11
Российские рыбаки к 25 сентября увеличили вылов рыбы на 11,7%
Рыбаки РФ к 25 сентября выловили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 421,6 тыс. тонн рыбы, что на 5,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах...    читать дальше
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02 октября 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 95,56/99,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,56/99,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 95 коп., Cредний курс продажи...
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02 октября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 98,4785 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1,04 руб. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 98,4785 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
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02 октября 2023 года 15:37
Акционеры "АЛРОСА" утвердили дивиденды за 1-е полугодие в размере 3,77 руб. на акцию
Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА" одобрило выплату 3 рублей 77 копеек на акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г., сообщила компания в понедельник. Датой отсечки по дивидендам является 18 октября 2023 г.

Всего компания направит на дивиденды...    читать дальше
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02 октября 2023 года 15:30
Во вторник, 3 октября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млн руб.
Во вторник, 3 октября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 4,17 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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