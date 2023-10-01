ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб., евро - 103,1631 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,07 руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп.

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"Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам. Один из этих лайнеров находился не в собственности, а в управлении SMBC, уточнил... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник снизились впервые за три сессии. Давление на котировки оказали новости о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна. Инвесторы полагают,... Давление на котировки оказали новости о принятии Конгрессом США законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна. Инвесторы полагают,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 98,4785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,06 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 103,868 руб. По сравнению с...

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Сегодня в Германии праздник - День объединения Германии. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в... Индекс изменения стоимости жилья в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58094,140 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,817 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 73,35 коп. и составил 103,9149 руб. Минимальный курс евро составил 103,5 руб., максимальный - 104,95 руб. Было заключено 11199 сделок. Объем торгов составил 56921,04... Минимальный курс евро составил 103,5 руб., максимальный - 104,95 руб. Было заключено 11199 сделок. Объем торгов составил 56921,04...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,20 руб. и составил 98,64 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,8225 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 19463 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,8225 руб., максимальный - 99,95 руб. Было заключено 19463 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,96 коп. и составил 13,5125 руб. Минимальный курс юаня составил 13,414 руб., максимальный - 13,628 руб. Было заключено 34850 сделок. Объем торгов составил 86582,66... Минимальный курс юаня составил 13,414 руб., максимальный - 13,628 руб. Было заключено 34850 сделок. Объем торгов составил 86582,66...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за наметившейся коррекции на внешних фондовых площадках и перешедшей к снижению нефти.. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов, биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов, биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с... читать дальше

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Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в очередной раз стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов в категории "одежда и аксессуары", говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance. Nike сохраняет за собой первое место с 2015... Nike сохраняет за собой первое место с 2015... читать дальше

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Цены на нефть перешли к активному снижению вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник прибавляет 0,5%. Поддержку американской валюте оказывает... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник прибавляет 0,5%. Поддержку американской валюте оказывает... читать дальше

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Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей, следует из материалов картотеки дел. Суть претензий пока не раскрыта. "Интерфакс" направил запрос в банк. Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские... Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские... читать дальше

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Налоговые вычеты для нефтегазовой отрасли в 2024 г. по сравнению с текущим годом вырастут на 19% и составят 436 млрд. руб., а в 2025-2026 гг. вычеты опустятся ниже текущих уровней, прогнозирует Минфин. Отчет об оценке налоговых расходов РФ опубликован в понедельник, он входит в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,17 руб. и составил 98,4885 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,88 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 8896 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,88 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 8896 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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РФ в сентябре отгрузила на экспорт 6 млн тонн пшеницы, что 16,9% больше, чем в сентябре прошлого года. С начала сезона (за июль-сентябрь) отгрузки выросли на 42%, до 17 млн тонн, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор... Как сообщила "Интерфаксу" директор... читать дальше

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