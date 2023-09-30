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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб., евро - 103,1631 руб.
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30 сентября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб., евро - 103,1631 руб.
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30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,07 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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