ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб., евро - 103,1631 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,07 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп.

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Будущий запрет на экспорт топлива из России будет касаться тех, кто не является производителем нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Автор программы Павел Зарубин после закадрового текста о перспективных... Автор программы Павел Зарубин после закадрового текста о перспективных... читать дальше

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил о значительном потенциале роста экономического сотрудничества между РФ и странами Латинской Америки. "За последние годы товарооборот между нашей страной и странами Латинской Америки вырос где-то на четверть примерно и сейчас... читать дальше

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Российская трехсторонняя комиссия повторно рассмотрела законопроект Минтруда, в котором предлагается закрепить в Трудовом кодексе новый порядок оплаты сверхурочной работы. "Российская газета" ознакомилась с законопроектом. Сейчас сверхурочная работа оплачивается за... Сейчас сверхурочная работа оплачивается за... читать дальше

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За январь-август 2023 года белорусско-китайский товарооборот вырос на 97%, белорусский экспорт в КНР - на 65%, сообщил посол Китая в Минске Се Сяоюн. "Согласно статистике китайской стороны, в 2022 году двусторонняя торговля товарами достигла рекордных $5,08 млрд,... "Согласно статистике китайской стороны, в 2022 году двусторонняя торговля товарами достигла рекордных $5,08 млрд,... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года вырастет на $2,5 - с $21,4 до $23,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином. Месяцем ранее рост был на $4,5, в августе она повышалась на $1,3, в июле было снижение на $0,6. С марта по июнь... Месяцем ранее рост был на $4,5, в августе она повышалась на $1,3, в июле было снижение на $0,6. С марта по июнь... читать дальше

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Пиво и слабоалкогольные напитки (пуаре, медовуха, сидр) в стеклянной и полимерной таре с 1 октября подлежат в РФ обязательной маркировке. Это предусмотрено постановлением правительства от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков,... Это предусмотрено постановлением правительства от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков,... читать дальше

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Президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства, сообщил Белый дом. "В субботу, 30 сентября 2023 года (по времени Вашингтона) президент подписал закон, который предусматривает выделение... "В субботу, 30 сентября 2023 года (по времени Вашингтона) президент подписал закон, который предусматривает выделение... читать дальше

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Банки с 1 октября 2023 года не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России, они будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Согласно требованию ЦБ, банки... Согласно требованию ЦБ, банки... читать дальше

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Банк России повышает с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным... читать дальше

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Россияне признали скумбрию народной рыбой, а самым любимым рыбным блюдом назвали уху. При этом потребление морепродуктов на душу в России постепенно растет, однако модели потребления разнятся в зависимости от поколения. Такие данные аналитики Россельхозбанка (РСХБ) получили,... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом отметил эффективность выбранных форматов сотрудничества. "Наши отношения развиваются, и новые форматы, которые мы с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 103,1631 руб. По...

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В столице пройдет месяц московской промышленности, стартует сезон специальных экскурсий, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "Со 2 октября в рамках проекта "Открой#Моспром" стартует специальный сезон экскурсий по 30 столичным предприятиям. Сходить на... "Со 2 октября в рамках проекта "Открой#Моспром" стартует специальный сезон экскурсий по 30 столичным предприятиям. Сходить на... читать дальше

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За пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем на 47%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом Гомесом. "Отношения между... "Отношения между... читать дальше

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Торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков подчеркнул важность российского бизнеса в развитии таджикистанского рынка. "Только в прошлом году представители 67 субъектов Российской Федерации взаимно наторговали с Таджикистаном на 1,7 млрд долларов США.... "Только в прошлом году представители 67 субъектов Российской Федерации взаимно наторговали с Таджикистаном на 1,7 млрд долларов США.... читать дальше

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Власти Москвы заключили с инвесторами четыре договора льготной аренды недвижимости для открытия гостиниц по программе "1 рубль за квадратный метр", сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В настоящий... "В настоящий... читать дальше

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