Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

29 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.10 по 08.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57735,323 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 360,066 млрд руб., или на...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно из-за выборочной фиксации прибыли игроками. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов, только японский Nikkei 225 просел на 0,1%. В плюсе торговалась Европа. На позитиве начала торги фондовая... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов, только японский Nikkei 225 просел на 0,1%. В плюсе торговалась Европа. На позитиве начала торги фондовая... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-августе 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 2,369 трлн рублей, или на 16,8%, до 16,436 трлн рублей против роста на 996,9 млрд рублей (+8,3%) за аналогичный период 2022 года, следует из... читать дальше

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Минфин РФ не отказался от планов разрешить налоговым органам налагать предварительные обеспечительные меры на имущество компаний еще до вынесения решения по итогам проверки, свидетельствует текст Основных направлений в направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной... читать дальше

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ЦБ РФ обсуждает возможность унификации надбавок к коэффициентам риска для банков, применяющих ПВР-подход, и кредитных организаций, пользующихся стандартным подходом, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. "Мы обсуждаем... "Мы обсуждаем... читать дальше

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В 2024 году в России увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. "Благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы... "Благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы... читать дальше

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Нефтяной рынок вновь перешел к снижению на торгах в пятницу, однако завершает в плюсе четвертый месяц подряд. Главным драйвером роста цен на нефть эксперты называют решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года, отмечает... Главным драйвером роста цен на нефть эксперты называют решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года, отмечает... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") реализовало на очередном аукционе для малого бизнеса 388 кг янтаря-сырца, говорится в документации предприятия. К продаже предлагалось 467 кг янтаря-сырца - всего 28 лотов, из них реализовано 20 лотов... читать дальше

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Применение индекса ЦСПБ (индекс нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, СПбМТСБ) при определении налоговой ставки НДПИ предлагается перенести с 2024 на 2025 год, говорится в проекте бюджета РФ. "Предусмотрено изменение даты начала применения... "Предусмотрено изменение даты начала применения... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 68,1 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики не ожидали пересмотра с предварительного объявленного... читать дальше

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ЦБ РФ выступает за раскрытие банками информации по максимуму за исключением наиболее чувствительных элементов, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "В отношении нераскрытия информации мы считаем, что... "В отношении нераскрытия информации мы считаем, что... читать дальше

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года составил $24,3 млрд, что в 6,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($148,1 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. В... В... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут. Трейдеры оценивают отчет о расходах и доходах населения США, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС). Как расходы, так и доходы американцев... Как расходы, так и доходы американцев... читать дальше

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Власти Норвегии приняли решение запретить въезд автомобилей с российскими номерами, сообщает Associated Press. Таким образом, эта скандинавская страна стала последней из стран Запада с сухопутной границей с РФ, закрывшей въезд для машин из России. Запрет начнет действовать со... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 02.10 по 08.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Снижение цен на мясо птицы ожидается в ближайшее время. Как сообщает Минсельхоз, об этом заявили участники рынка в ходе совещания по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. "Участники рынка... "Участники рынка... читать дальше

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