29 сентября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.10 по 08.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.10.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|август 2023
|02.10.2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|август 2023
|02.10.2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|август 2023
|02.10.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|сентябрь 2023
|02.10.2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|август 2023
|03.10.2023
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|сентябрь 2023
|04.10.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|август 2023
|04.10.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|август 2023
|04.10.2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|сентябрь 2023
|04.10.2023
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|август 2023
|04.10.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|сентябрь 2023
|04.10.2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|август 2023
|04.10.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 сентября
|05.10.2023
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|август 2023
|05.10.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 сентября
|05.10.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 сентября
|05.10.2023
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|сентябрь 2023
|06.10.2023
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|август 2023
|06.10.2023
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|август 2023
|06.10.2023
|15:30
|Безработица в Канаде
|сентябрь 2023
|06.10.2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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Время
Публикация
Период
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