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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб.
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29 сентября 2023 года 16:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 97,4147 руб.
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29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 97,4147 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,29 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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