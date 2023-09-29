29 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|август 2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|август 2023
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|сентябрь 2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|август 2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|июль 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|сентябрь 2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|август 2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июль 2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|сентябрь 2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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29 сентября 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,13 пункта (0,712%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3130,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3133,7 (+0,82%) пункта, минимальное - 3107,34... читать дальше
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29 сентября 2023 года 13:09
Минэкономразвития ожидает рост числа туристических поездок по России до 75,5 млн в 2024 году, для стимулирования путешествий внутри страны регионы со следующего года смогут получать единую субсидию на развитие туризма, сообщил замглавы министерства Дмитрий Вахруков.
"На... читать дальше
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29 сентября 2023 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 22 сентября по 29 сентября) - 94,5344 руб. за доллар, минимальное значение - 93,371 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,16 руб.
Это автоматическое сообщение.
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29 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,83/104,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи вырос...
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29 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,85/98,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...
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29 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,53/98,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
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29 сентября 2023 года 13:01
Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Проект бюджета... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:52
Решение по ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации, много неопределенностей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи.
"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей. Мы... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:44
Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран продлили на 2024 год мораторий на коммерческий промысел осетровых на Каспии.
Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:38
Россия к 25 сентября собрала 125 млн тонн зерна, сообщается в презентации Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки, с которой ознакомился "Интерфакс". Пшеницы намолочено 90 млн тонн, ячменя - 21,3 млн тонн, рапса - 3,2 млн тонн.
Уборка идет в 75 регионах... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:31
Банк России предлагает кратно повысить административные штрафы за нарушение банками прав потребителей при продаже финансовых продуктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.
"Мы... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:24
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в первом полугодии 2023 года почти вернулись к уровню 2021 года после резкого снижения, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:16
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в... читать дальше
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29 сентября 2023 года 12:07
Банк России отмечает уход банков от недобросовестных практик на рынке ипотеки, но видит элементы схемности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
В прошлом году широкое... читать дальше
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29 сентября 2023 года 11:59
Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет.
"Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал глава... читать дальше
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29 сентября 2023 года 11:51
Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают большой массив макроэкономической статистики из еврозоны.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:25 мск повысился на 0,93% и... читать дальше
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