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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,13 пункта (0,712%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3130,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3133,7 (+0,82%) пункта, минимальное - 3107,34... читать дальше

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Минэкономразвития ожидает рост числа туристических поездок по России до 75,5 млн в 2024 году, для стимулирования путешествий внутри страны регионы со следующего года смогут получать единую субсидию на развитие туризма, сообщил замглавы министерства Дмитрий Вахруков. "На... "На... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 22 сентября по 29 сентября) - 94,5344 руб. за доллар, минимальное значение - 93,371 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,16 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,83/104,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,85/98,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,53/98,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Проект бюджета... Проект бюджета... читать дальше

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Решение по ключевой ставке будет зависеть от развития ситуации, много неопределенностей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи. "Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей. Мы... "Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей. Мы... читать дальше

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Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран продлили на 2024 год мораторий на коммерческий промысел осетровых на Каспии. Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных... Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных... читать дальше

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Россия к 25 сентября собрала 125 млн тонн зерна, сообщается в презентации Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки, с которой ознакомился "Интерфакс". Пшеницы намолочено 90 млн тонн, ячменя - 21,3 млн тонн, рапса - 3,2 млн тонн. Уборка идет в 75 регионах... Уборка идет в 75 регионах... читать дальше

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Банк России предлагает кратно повысить административные штрафы за нарушение банками прав потребителей при продаже финансовых продуктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России. "Мы... "Мы... читать дальше

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Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в первом полугодии 2023 года почти вернулись к уровню 2021 года после резкого снижения, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в... читать дальше

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Банк России отмечает уход банков от недобросовестных практик на рынке ипотеки, но видит элементы схемности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. В прошлом году широкое... В прошлом году широкое... читать дальше

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Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет. "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал глава... "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал глава... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают большой массив макроэкономической статистики из еврозоны. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:25 мск повысился на 0,93% и... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:25 мск повысился на 0,93% и... читать дальше

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