28 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|сентябрь 2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|сентябрь 2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|август 2023
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2023
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|сентябрь 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 сентября
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 сентября
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2023
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28 сентября 2023 года 11:23
Citigroup Inc. ведет переговоры о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) британскому банку HSBC Plc, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Стороны могут объявить о сделке в... читать дальше
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28 сентября 2023 года 11:15
Минфин РФ ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".
Как... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 909,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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28 сентября 2023 года 10:46
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует нулевой экономический рост Молдавии в 2023 году, а в 2024 году - его ускорение до 3,5%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects).
В майском обзоре ЕБРР ожидал падение... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:34
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала еще 4,6 млн акций HP Inc. на сумму порядка $118 млн на этой неделе. Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания продавала... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,68 пункта (0,609%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3086,29 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,39 пункта (0,539%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:27
"Московская биржа" ожидает проведения новых IPO до конца 2023 года, сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов. "Много компаний хотят выйти на рынок, и мы ждем новые IPO к концу года. Когда именно - зависит от рынка", - сказал он журналистам.
В июне... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:20
Резкое повышение ключевой ставки ЦБ вкупе с макропруденциальным регулированием будет стоить банкам около 3 процентных пунктов (п.п.) прироста розничного кредитного портфеля в 2023 году и серьезно уменьшит прибыль банков в следующем году, считает первый зампред ВТБ Дмитрий... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:12
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе.
"Мы... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:05
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне раллирующей нефти, но смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.
Европейские рынки акций вчера завершили торги на понижательном тренде.
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно и... читать дальше
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28 сентября 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,94/98,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
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28 сентября 2023 года 09:56
Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в четвертом финансовом квартале. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составил $1,43 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по... читать дальше
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28 сентября 2023 года 09:48
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году.
"Наша цель - иметь прибыль на уровне 65 млрд... читать дальше
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28 сентября 2023 года 09:41
Производство водки в РФ в августе составило 7,3 млн декалитров (дал), что на 8,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (бывшее... читать дальше
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28 сентября 2023 года 09:33
Гохран 28 сентября проведет четвертый в этом году аукцион по продаже на внутреннем рынке алмазов (за исключением алмазов спецразмеров, то есть 10,8 карата и более), говорится в сообщении ведомства.
На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $2,45 млн и общей массой... читать дальше
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28 сентября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 сентября составили по Российской Федерации 2936,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2695,2 млрд руб.
На... читать дальше
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