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Citigroup Inc. ведет переговоры о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) британскому банку HSBC Plc, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Стороны могут объявить о сделке в... читать дальше

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Минфин РФ ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс". Как... Как... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 909,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует нулевой экономический рост Молдавии в 2023 году, а в 2024 году - его ускорение до 3,5%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В майском обзоре ЕБРР ожидал падение... В майском обзоре ЕБРР ожидал падение... читать дальше

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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала еще 4,6 млн акций HP Inc. на сумму порядка $118 млн на этой неделе. Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания продавала... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,68 пункта (0,609%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3086,29 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,39 пункта (0,539%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,39 пункта (0,539%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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"Московская биржа" ожидает проведения новых IPO до конца 2023 года, сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов. "Много компаний хотят выйти на рынок, и мы ждем новые IPO к концу года. Когда именно - зависит от рынка", - сказал он журналистам. В июне... В июне... читать дальше

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Резкое повышение ключевой ставки ЦБ вкупе с макропруденциальным регулированием будет стоить банкам около 3 процентных пунктов (п.п.) прироста розничного кредитного портфеля в 2023 году и серьезно уменьшит прибыль банков в следующем году, считает первый зампред ВТБ Дмитрий... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. "Мы... "Мы... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в мажоре на фоне раллирующей нефти, но смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Европейские рынки акций вчера завершили торги на понижательном тренде. Европейские рынки акций вчера завершили торги на понижательном тренде. Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно и... Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,94/98,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в четвертом финансовом квартале. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составил $1,43 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по... читать дальше

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Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году. "Наша цель - иметь прибыль на уровне 65 млрд... "Наша цель - иметь прибыль на уровне 65 млрд... читать дальше

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Производство водки в РФ в августе составило 7,3 млн декалитров (дал), что на 8,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (бывшее... читать дальше

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Гохран 28 сентября проведет четвертый в этом году аукцион по продаже на внутреннем рынке алмазов (за исключением алмазов спецразмеров, то есть 10,8 карата и более), говорится в сообщении ведомства. На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $2,45 млн и общей массой... На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $2,45 млн и общей массой... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 сентября составили по Российской Федерации 2936,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2695,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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