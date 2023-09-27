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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 96,5 руб.
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27 сентября 2023 года 15:50

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 96,5 руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 96,5 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,22 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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27 сентября 2023 года 19:07
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Цены производителей на бензин в РФ в августе 2023 года выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 7,7% в июле, на 13,3% в июне, на 18,7% в мае, на 9,7% в апреле, на 35,6% - в марте, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики...    читать дальше
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27 сентября 2023 года 19:06
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В...    читать дальше
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27 сентября 2023 года 19:05
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27 сентября 2023 года 19:04
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27 сентября 2023 года 19:03
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27 сентября 2023 года 19:02
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27 сентября 2023 года 19:01
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27 сентября 2023 года 19:01
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27 сентября 2023 года 19:00
За период с 19 по 25 сентября инфляция ускорилась до 0,28% - Росстат
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27 сентября 2023 года 18:57
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27 сентября 2023 года 18:39
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