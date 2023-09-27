.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2874 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2928,8 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефицит бюджета РФ сократится в 2026 году до 0,8% ВВП
Бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП
 
Банки не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов
Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы "зонтиков" и "альянсов". Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных...
 
Законопроекты о либерализации экспорта СПГ Госдума примет осенью
Госдума до конца осени рассмотрит законопроекты о либерализации экспорта СПГ; первый - разрешающий экспорт с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты - рассчитывает принять уже в октябре, заявил глава...
 
Банки запустили оплату по QR через СБП за границей
Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии - например, в Таиланде и Лаосе, рассказал "Известиям" партнер...
 
27 сентября 2023 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2874 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2928,8 млрд руб.

 0
27 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2874 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2645,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2912,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2662,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 сентября составили 2928,8 млрд руб. против 2920,5245299999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 94,5/97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,5/97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 145 коп., средний...
.
27 сентября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 93,6/97,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/97,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...
.
27 сентября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,31/104,56 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,31/104,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
.
27 сентября 2023 года 13:01
РФ в 2022 г. сократила на $2,6 млрд экспорт продукции АПК в недружественные страны
Россия в прошлом году сократила экспорт продукции АПК в недружественные страны, поставки в нейтральные и дружественные - выросли, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:53
На сегодня в РФ собрано 122 млн тонн зерна, что на 16 млн меньше в годовом сравнении. - ТПП
Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 122 млн тонн, что на 16 млн тонн меньше, чем годом ранее, сообщил председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев на международной бизнес-конференции "Мельница-2023" в среду в Москве.

"На сегодня собрано 122 млн...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:44
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Киргизии на 2023-2024 гг.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Киргизии в 2023 году на уровне 4,6%, в 2024 году - на 7%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Киргизии в 2023...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:36
Binance уходит из РФ без опции обратного выкупа локальных активов
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман, процитированный в сообщении...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:29
Аналитики прогнозируют рост индекса S&P 500 в ближайшие 12 месяцев на 19%
Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают, что американский фондовый индекс S&P 500 вырастет на 19% в ближайшие 12 месяцев, пишет MarketWarch со ссылкой на исследование FactSet.

За отправную точку взят уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:24
АКРА присвоило ювелирной компании Sunlight рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Солнечный свет" (работает под брендом Sunlight) кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании определяется, по мнению...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:22
Уберечь инвесторов от рецессии в США может сбалансированный портфель с уклоном в облигации, считает эксперт
Рецессия в американской экономике все еще возможна в следующем году, и с учетом этой вероятности инвесторам следует подготовить сбалансированный портфель, полагает основатель и инвестиционный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.

По его словам, вероятность...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:14
Глава ArcelorMittal ждет снижения экспорта стали из Китая в следующие 5-10 лет
Принимаемые Пекином меры для ограничения производства стали в Китае будут сдерживать ее экспорт из страны в следующие 5-10 лет, полагает гендиректор ArcelorMittal SA Адитья Миттал.

Это, как ожидается, несколько ослабит давление на других сталепроизводителей, много лет...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:13
ВТБ разместит 27 сентября однодневные бонды серии КС-4-555 на 150 млрд руб. по цене 99,966% от номинала
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-555 объемом 150 млрд рублей по цене 99,966% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,41%...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:06
Действие порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлено на полгода
Действие повышенного порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлено до 1 апреля 2024 года. Такое решение было принято в среду на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1822 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,76 коп. и составил 13,1822 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,204 руб. Было заключено 4017 сделок. Объем торгов составил 12639,74 млн...
.
27 сентября 2023 года 11:45
ЕБРР улучшил на этот год прогноз роста ВВП Армении, ухудшил на следующий
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Армении в 2023 году на уровне 6,5%, в 2024 году - на 4,5%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Армении в 2023 и...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 11:37
Европейские рынки акций умеренно растут в начале торгов
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно растут в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:00 мск повысился на 0,24% и составил 448,79...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.