Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2874 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2928,8 млрд руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2874 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2645,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2912,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2662,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 сентября составили 2928,8 млрд руб. против 2920,5245299999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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