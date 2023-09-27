27 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|август 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 сентября
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27 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,5/97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 145 коп., средний...
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27 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/97,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 44 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 сентября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,31/104,56 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 сентября 2023 года 13:01
Россия в прошлом году сократила экспорт продукции АПК в недружественные страны, поставки в нейтральные и дружественные - выросли, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:53
Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 122 млн тонн, что на 16 млн тонн меньше, чем годом ранее, сообщил председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев на международной бизнес-конференции "Мельница-2023" в среду в Москве.
"На сегодня собрано 122 млн... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:44
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Киргизии в 2023 году на уровне 4,6%, в 2024 году - на 7%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Киргизии в 2023... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:36
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России.
"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман, процитированный в сообщении... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:29
Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают, что американский фондовый индекс S&P 500 вырастет на 19% в ближайшие 12 месяцев, пишет MarketWarch со ссылкой на исследование FactSet.
За отправную точку взят уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:24
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Солнечный свет" (работает под брендом Sunlight) кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании определяется, по мнению... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:22
Рецессия в американской экономике все еще возможна в следующем году, и с учетом этой вероятности инвесторам следует подготовить сбалансированный портфель, полагает основатель и инвестиционный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.
По его словам, вероятность... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:14
Принимаемые Пекином меры для ограничения производства стали в Китае будут сдерживать ее экспорт из страны в следующие 5-10 лет, полагает гендиректор ArcelorMittal SA Адитья Миттал.
Это, как ожидается, несколько ослабит давление на других сталепроизводителей, много лет... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:13
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-555 объемом 150 млрд рублей по цене 99,966% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,41%... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:06
Действие повышенного порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлено до 1 апреля 2024 года. Такое решение было принято в среду на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил... читать дальше
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27 сентября 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,76 коп. и составил 13,1822 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,153 руб., максимальный - 13,204 руб. Было заключено 4017 сделок. Объем торгов составил 12639,74 млн...
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27 сентября 2023 года 11:45
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Армении в 2023 году на уровне 6,5%, в 2024 году - на 4,5%, говорится в сентябрьском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Армении в 2023 и... читать дальше
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27 сентября 2023 года 11:37
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно растут в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:00 мск повысился на 0,24% и составил 448,79... читать дальше
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