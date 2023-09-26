Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1512 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,123 руб., максимальный - 13,171 руб. Было заключено 43329 сделок. Объем торгов составил 142640,37 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,149 руб. за юань.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,92 коп. и составил 13,1512 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55979,896 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 134,986 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,87 коп. и составил 96,2359 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,0125 руб., максимальный - 96,485 руб. Было заключено 20686 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,0125 руб., максимальный - 96,485 руб. Было заключено 20686 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,92 коп. и составил 13,1512 руб. Минимальный курс юаня составил 13,123 руб., максимальный - 13,171 руб. Было заключено 43329 сделок. Объем торгов составил 142640,37... Минимальный курс юаня составил 13,123 руб., максимальный - 13,171 руб. Было заключено 43329 сделок. Объем торгов составил 142640,37...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,83 коп. и составил 101,987 руб. Минимальный курс евро составил 101,61 руб., максимальный - 102,1875 руб. Было заключено 21145 сделок. Объем торгов составил 33968,4... Минимальный курс евро составил 101,61 руб., максимальный - 102,1875 руб. Было заключено 21145 сделок. Объем торгов составил 33968,4...

.

Швейцарский банк UBS Group AG в рамках ежегодного отраслевого отчета предупредил об угрозе возникновения "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио. За последние два года стоимость жилой недвижимости в мире в целом и в некоторых крупных городах в частности... За последние два года стоимость жилой недвижимости в мире в целом и в некоторых крупных городах в частности... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, к вечеру отыграл утренние потери вместе с отскоком нефти и перешел в слабый плюс. Тем временем внешние фондовые площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях... читать дальше

.

Рост цен на нефть и ослабление фунта стерлингов будут поддерживать индекс акций крупнейших британских компаний FTSE 100, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. Значение FTSE 100 по-прежнему "очень положительно коррелирует" с ценами на нефть, которые, как ожидается,... Значение FTSE 100 по-прежнему "очень положительно коррелирует" с ценами на нефть, которые, как ожидается,... читать дальше

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в 1-м полугодии 2023 года получил $66,6 млн чистой прибыли по МСФО против $105,7 млн чистого убытка за аналогичный период 2022 года, следует из отчета банка. В 2022 году ЕАБР получил $30,7 млн чистой прибыли. В 2022 году ЕАБР получил $30,7 млн чистой прибыли. Чистый процентный... Чистый процентный... читать дальше

.

Газпромбанк ожидает сохранения темпов роста розничного кредитного портфеля до конца 2023 года примерно на текущем уровне, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. "У нас (. . .) прирост составляет порядка чуть более 15%. Каков будет прирост... читать дальше

.

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября начнет летать из Санкт-Петербурга в московский аэропорт "Домодедово". Рейсы планируется выполнять по два раза в день на Airbus A319, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". Сейчас московские рейсы "России"... Сейчас московские рейсы "России"... читать дальше

.

Проект федерального бюджета на ближайшие три года планируется внести в Госдуму 29 сентября, проинформировали в Совете Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел заседание... Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел заседание... читать дальше

.

Государство просубсидирует в 2024-2026 гг. железнодорожные перевозки моторного топлива на Дальний Восток. Как говорится в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., с которым ознакомился "Интерфакс", субсидии ОАО "Российские железные дороги" за... читать дальше

.

Правительство в 2024 году направит на развитие искусственного интеллекта (ИИ) 5,2 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта". "Мы, конечно, продолжим оказывать соответствующую государственную помощь.... читать дальше

.

Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет постепенно укрепляться в 4-м квартале 2023 года и в 1-м полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года, затем динамика поменяется и рубль перейдет к постепенному ослаблению, приводятся цифры в прогнозе... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 103 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на уровне в 108,7 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса... читать дальше

.

Инфляционные ожидания населения в сентябре продолжили повышаться, увеличившись на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 11,7%, говорится в комментарии Банка России. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли... Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли... читать дальше

.