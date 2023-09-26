.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,2378 руб.
.
26 сентября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,2378 руб.
|0
26 сентября. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7,06 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,2378 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос на 9,22 коп. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 сентября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 сентября снизилась на 0,24% и составила 55979,896 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55979,896 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 134,986 млрд руб., или на...
.26 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,87 коп. и составил 96,2359 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,0125 руб., максимальный - 96,485 руб. Было заключено 20686 сделок. Объем торгов... читать дальше
.26 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,92 коп. и составил 13,1512 руб. Минимальный курс юаня составил 13,123 руб., максимальный - 13,171 руб. Было заключено 43329 сделок. Объем торгов составил 142640,37...
.26 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,83 коп. и составил 101,987 руб. Минимальный курс евро составил 101,61 руб., максимальный - 102,1875 руб. Было заключено 21145 сделок. Объем торгов составил 33968,4...
.26 сентября 2023 года 19:04
Швейцарский банк UBS Group AG в рамках ежегодного отраслевого отчета предупредил об угрозе возникновения "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио. За последние два года стоимость жилой недвижимости в мире в целом и в некоторых крупных городах в частности... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:57
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, к вечеру отыграл утренние потери вместе с отскоком нефти и перешел в слабый плюс. Тем временем внешние фондовые площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:55
Эксперты Goldman прогнозируют рост британского FTSE 100 на фоне повышения цен на нефть и ослабления фунта
Рост цен на нефть и ослабление фунта стерлингов будут поддерживать индекс акций крупнейших британских компаний FTSE 100, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. Значение FTSE 100 по-прежнему "очень положительно коррелирует" с ценами на нефть, которые, как ожидается,... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:51
Евразийский банк развития (ЕАБР) в 1-м полугодии 2023 года получил $66,6 млн чистой прибыли по МСФО против $105,7 млн чистого убытка за аналогичный период 2022 года, следует из отчета банка. В 2022 году ЕАБР получил $30,7 млн чистой прибыли. Чистый процентный... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:45
Газпромбанк прогнозирует сохранение темпов роста розничного кредитного портфеля до конца 2023 года на текущем уровне
Газпромбанк ожидает сохранения темпов роста розничного кредитного портфеля до конца 2023 года примерно на текущем уровне, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. "У нас (. . .) прирост составляет порядка чуть более 15%. Каков будет прирост... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:37
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября начнет летать из Санкт-Петербурга в московский аэропорт "Домодедово". Рейсы планируется выполнять по два раза в день на Airbus A319, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". Сейчас московские рейсы "России"... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:31
Проект федерального бюджета на ближайшие три года планируется внести в Госдуму 29 сентября, проинформировали в Совете Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел заседание... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:24
Государство просубсидирует железнодорожные перевозки моторного топлива на Дальний Восток в 2024-26 годах
Государство просубсидирует в 2024-2026 гг. железнодорожные перевозки моторного топлива на Дальний Восток. Как говорится в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., с которым ознакомился "Интерфакс", субсидии ОАО "Российские железные дороги" за... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:20
Правительство в 2024 году направит на развитие искусственного интеллекта (ИИ) 5,2 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта". "Мы, конечно, продолжим оказывать соответствующую государственную помощь.... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:14
Минэкономразвития прогнозирует укрепление курса рубля в 4-м квартале 2023 года и в 1-м полугодии 2024 года
Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет постепенно укрепляться в 4-м квартале 2023 года и в 1-м полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года, затем динамика поменяется и рубль перейдет к постепенному ослаблению, приводятся цифры в прогнозе... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:10
Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 103 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на уровне в 108,7 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса... читать дальше
.26 сентября 2023 года 18:05
Инфляционные ожидания населения в сентябре продолжили повышаться, увеличившись на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 11,7%, говорится в комментарии Банка России. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.