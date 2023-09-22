Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1407 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,106 руб., максимальный - 13,164 руб. Было заключено 57753 сделки. Объем торгов составил 166624,44 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,159 руб. за юань.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 13,1407 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,77 коп. и составил 102,2835 руб. Минимальный курс евро составил 101,8975 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 18572 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 101,8975 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 18572 сделки. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 13,1407 руб. Минимальный курс юаня составил 13,106 руб., максимальный - 13,164 руб. Было заключено 57753 сделки. Объем торгов составил 166624,44... Минимальный курс юаня составил 13,106 руб., максимальный - 13,164 руб. Было заключено 57753 сделки. Объем торгов составил 166624,44...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 96,0445 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,7775 руб., максимальный - 96,265 руб. Было заключено 28449 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,7775 руб., максимальный - 96,265 руб. Было заключено 28449 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1% на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти. Индекс МосБиржи вырос на 0,99% и по состоянию на 18:50 мск составил 3049,07 пункта. Индекс МосБиржи вырос на 0,99% и по состоянию на 18:50 мск составил 3049,07 пункта. Индекс РТС на это... Индекс РТС на это... читать дальше

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РФ поддерживает продление до 1 апреля 2024 года действия порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза физлицами товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в материалах в материалах Минэкономразвития. Действие ранее установленного повышенного... Действие ранее установленного повышенного... читать дальше

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Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2023 г. могут быть проиндексированы на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры), говорится в прогнозе Минэкономразвития на... читать дальше

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Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) или ее несвоевременный возврат к смягчению может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также привести к дополнительным расходам бюджета по накопленным обязательствам в рамках субсидируемых кредитных программ,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки в случае проблем со снижением инфляции, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс. Ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее... Ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее... читать дальше

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Оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, планируется проиндексировать на 10% с 1 декабря 2023 года, говорится в опубликованном в пятницу прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 года. "С учетом предложений отраслевых... "С учетом предложений отраслевых... читать дальше

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Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в 2023 году может вырасти на 1,5% относительно показателя за 2022 год, до 231,4 млрд пассажиро-километров (пкм), говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, опубликованном... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за... читать дальше

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Производство бензинов в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырастет на 6,4%, дизельного топлива - на 7,6%. В 2026 году увеличение выпуска по обоим продуктам по сравнению с 2022 годом превысит 10%, говорится в прогнозе Минэкономразвития о социально-экономическом развитии РФ на... читать дальше

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Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будет проведена с 1 июля 2024 года на уровне 11,2%, а в 2025 г. на уровне 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованном на сайте министерства... читать дальше

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Индексация совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2024 года составит до 9,8%, говорится в опубликованном в пятницу прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг. В предыдущем трехлетнем макропрогнозе, на 2023-2025 гг.,... В предыдущем трехлетнем макропрогнозе, на 2023-2025 гг.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,24 коп. и составил 95,9667 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,3 руб., максимальный - 96,2475 руб. Было заключено 6138 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,3 руб., максимальный - 96,2475 руб. Было заключено 6138 сделок. Объем торгов... читать дальше

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EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 1-м полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 436,7 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете компании. Рентабельность по EBITDA увеличилась до... Рентабельность по EBITDA увеличилась до... читать дальше

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