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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1295 руб.
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22 сентября 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1295 руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,09 коп. и составил 13,1295 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,111 руб., максимальный - 13,155 руб. Было заключено 6197 сделок. Объем торгов составил 16211,84 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,125 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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