Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 738,2 млрд руб.

22 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 738,2 млрд руб.

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нистерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34003 объемом до 500 млн рублей (номинальный объем займа 2 млрд рублей) на уровне 13,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Топливная компания "Нафтатранс плюс" 26 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена... Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 21,27% - до 59153 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 19,86%, до 56379 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями...

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Введение с 1 октября 2023 года дополнительной экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара, на широкий перечень товаров стало неожиданным для бизнеса, который уже не раз предлагал более системный механизм взимания конъюнктурных доходов, в том числе связанных с ослаблением... читать дальше

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Парламент Нидерландов предлагает повысить налоги для банков, а также ввести налог на обратный выкуп акций, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ. На этом фоне акции крупнейших банков страны - ABN Amro NV и ING Groep NV - теряют в цене... На этом фоне акции крупнейших банков страны - ABN Amro NV и ING Groep NV - теряют в цене... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-августе увеличился на 18,8% в годовом сравнении и составил 585,61 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,5% и достиг $83,73... В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,5% и достиг $83,73...

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Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после объявленного в четверг запрета на экспорт топлива из России упали на 10-15%. Как свидетельствуют данные СПбМТСБ, падение цен по национальному индексу (учитывает данные всех... Как свидетельствуют данные СПбМТСБ, падение цен по национальному индексу (учитывает данные всех... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,35 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3017,87 пункта. Максимальное... читать дальше

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Минсельхоз РФ продолжает получать сигналы от регионов о проблемах с обеспечением полевых работ топливом, однако массового отставания от оптимальных сроков их проведения ведомство не видит. В то же время риски этого сохраняются, заявил директор департамента Минсельхоза Роман... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 15 сентября по 22 сентября) - 97,8667 руб. за доллар, максимальное значение - 99,032 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,17 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,17/105,02 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,42/97,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,15/97,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...

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Владельцы замороженных российских активов за рубежом должны оценить с юридической точки зрения решение Запада о введении налога на прибыль на это имущество, если будет желание оспорить такие меры, то последует обращение в суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... читать дальше

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Британский оператор мобильной связи Vodafone Group ведет переговоры о продаже своего испанского бизнеса инвесткомпании Zegona Communications, специализирующейся на телекоммуникационном секторе. Zegona опубликовала пресс-релиз с подтверждением факта переговоров после... Zegona опубликовала пресс-релиз с подтверждением факта переговоров после... читать дальше

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Ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива направлены на стабилизацию рынка, эта мера не связана с опасениями социального взрыва в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство своевременно приняло... "Правительство своевременно приняло... читать дальше

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