Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 сентября

21 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 22 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6002,85 (-7,55) руб./грамм; на серебро - 71,89 (-0,58) руб./грамм; на платину - 2912,85 (-31,93) руб./грамм; на палладий - 3990,88 (+39,65) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55662,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 524,176 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,05 руб. и составил 102,3112 руб. Минимальный курс евро составил 101,395 руб., максимальный - 102,89 руб. Было заключено 20060 сделок. Объем торгов составил 57887,16... Минимальный курс евро составил 101,395 руб., максимальный - 102,89 руб. Было заключено 20060 сделок. Объем торгов составил 57887,16...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,93 коп. и составил 13,1307 руб. Минимальный курс юаня составил 12,992 руб., максимальный - 13,199 руб. Было заключено 63483 сделки. Объем торгов составил 175422,64... Минимальный курс юаня составил 12,992 руб., максимальный - 13,199 руб. Было заключено 63483 сделки. Объем торгов составил 175422,64...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 51,20 коп. и составил 96,0884 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,3625 руб., максимальный - 96,63 руб. Была заключена 27561 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,3625 руб., максимальный - 96,63 руб. Была заключена 27561 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП; сдерживающим фактором выступала отскочившая вверх нефть. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 9,5%, экспорта - на 11,6%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 6,012 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... Объем экспортных поставок составил 6,012 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... читать дальше

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Законопроект, который предлагает не продлевать на 2024 г. ряд особенностей регулирования корпоративных отношений, внесен в Госдуму. Так с 1 января 2024 г. предлагается признать утратившей силу норму о том, что ЦБ вправе определять перечень информации о банках и финансовых... читать дальше

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Действие нормы об увеличенном в пять раз - с 1% до 5% - размере минимального пакета акций, дающем право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, планируется продлить на 2024 год. Соответствующий законопроект (N444871-8) внесла в Госдуму группа депутатов... Соответствующий законопроект (N444871-8) внесла в Госдуму группа депутатов... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) работает вместе с испанским председательством Совета ЕС над стратегией использования замороженных в Евросоюзе государственных активов РФ, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд. "Речь идет о более 200 млрд евро авуаров. Мы предложили... "Речь идет о более 200 млрд евро авуаров. Мы предложили... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры нефти в КНР в августе существенно нарастили поставки относительно предыдущего месяца. В частности, Россия увеличила отгрузки на 31%, Саудовская Аравия - на 42%, сообщает таможня КНР. Экспорт из Саудовской Аравии в августе вырос до 8,007 млн т... Экспорт из Саудовской Аравии в августе вырос до 8,007 млн т... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 54,50 коп. и составил 96,0691 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,345 руб., максимальный - 96,605 руб. Было заключено 7384 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,345 руб., максимальный - 96,605 руб. Было заключено 7384 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). При этом аналитики в среднем ожидали роста на 0,7% - до 4,1 млн... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям Магаданской области серии 34003 объемом до 500 млн рублей (номинальный объем займа 2 млрд рублей) ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruВВВ+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску... По данному выпуску... читать дальше

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Законопроект о продлении на 2024 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников внесен в Госдуму. Документ N444871-8 размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента. Соответствующие поправки предложил глава комитета Госдумы... читать дальше

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Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие полгода, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Да, я ожидаю", - сообщил Греф журналистам, отвечая на вопрос о перспективах снижения ставки ЦБ в ближайшие шесть... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в четверг снижением на итогах заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, инвесторы оценивают новую порцию статистики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20... читать дальше

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