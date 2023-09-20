Запасы нефти в США упали за период с 8 сентября по 15 сентября на 2136 тыс. баррелей, бензина - упали на 831 тыс. баррелей

20 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2136 тыс. баррелей - до 418,456 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 831 тыс. баррелей и составили 219,476 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2867 тыс. баррелей, достигнув 119,666 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1050 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56186,286 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 803,648 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,90 коп. и составил 96,6004 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,15 руб., максимальный - 96,9325 руб. Было заключено 32484 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,15 руб., максимальный - 96,9325 руб. Было заключено 32484 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 40,25 коп. и составил 103,3584 руб. Минимальный курс евро составил 103,025 руб., максимальный - 103,6425 руб. Было заключено 16030 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,025 руб., максимальный - 103,6425 руб. Было заключено 16030 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,70 коп. и составил 13,21 руб. Минимальный курс юаня составил 13,161 руб., максимальный - 13,28 руб. Было заключено 72038 сделок. Объем торгов составил 162630,26 млн... Минимальный курс юаня составил 13,161 руб., максимальный - 13,28 руб. Было заключено 72038 сделок. Объем торгов составил 162630,26 млн...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за август снизилась на 3,2%, или на 14,2 млн рублей, составив на 1 сентября 2023 г. 430,0 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 12 по 18 сентября выросли в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 сентября снижение цен составило 0,9%. Цены на плодоовощную продукцию прошедшую за неделю выросли, в том... Цены на плодоовощную продукцию прошедшую за неделю выросли, в том... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 12 по 18 сентября 2023 г. выросли на 0,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 сентября бензин подорожал на 0,7%. С начала года бензин подорожал на 9,4%. Стоимость литра бензина в... Стоимость литра бензина в... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2023 года выросли на 4,4% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 1,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в августе... В годовом выражении цены промпроизводителей в августе... читать дальше

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За период с 12 по 18 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,13% как и неделей ранее с 5 по 11 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала сентября цены выросли на 0,32%, с начала года - на 4,03%. С начала сентября цены выросли на 0,32%, с начала года - на 4,03%. В сентябре 2022... В сентябре 2022... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Карабаха и укрепления рубля на... читать дальше

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Сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до "хорошо трехзначной" цифры, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах "если бы... "С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах "если бы... читать дальше

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Компания "СовЭкон" пересмотрела оценки урожая зерновых в РФ в 2023 году, снизив прогноз урожая пшеницы с 92,1 млн до 91,6 млн тонн, говорится в ее сообщении. Оценка сбора ячменя повышена с 20,9 млн до 21,2 млн тонн, кукурузы - с 14,8 млн до 15,6 млн тонн. В результате... Оценка сбора ячменя повышена с 20,9 млн до 21,2 млн тонн, кукурузы - с 14,8 млн до 15,6 млн тонн. В результате... читать дальше

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Восстановление туризма в Европе после пандемии коронавируса идет уверенно, в первой половине 2023 года количество ночевок в гостиницах достигло самой высокой отметки за последнее десятилетие, свидетельствуют данные Евростата. "В первом полугодии в туристических объектах... "В первом полугодии в туристических объектах... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных с начала 2008 года 5,5% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные... Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные... читать дальше

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Российский рубль усилил рост на валютных торгах Московской биржи в среду после заявлений замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля. Курс доллара США составил 96,215 руб. в 18:05 мск, что на... Курс доллара США составил 96,215 руб. в 18:05 мск, что на... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает замедление темпов роста кредитования в ближайшие недели, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Летом произошло значительное ускорение темпов роста кредитов как физлицам, так и корпоратам. Подстройка к ужесточению денежно-кредитной... "Летом произошло значительное ускорение темпов роста кредитов как физлицам, так и корпоратам. Подстройка к ужесточению денежно-кредитной... читать дальше

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