Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 сентября

20 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6010,4 (+59,75) руб./грамм; на серебро - 72,47 (+0,71) руб./грамм; на платину - 2944,78 (+52,21) руб./грамм; на палладий - 3951,23 (+93,44) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56186,286 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 803,648 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,90 коп. и составил 96,6004 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,15 руб., максимальный - 96,9325 руб. Было заключено 32484 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,15 руб., максимальный - 96,9325 руб. Было заключено 32484 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 40,25 коп. и составил 103,3584 руб. Минимальный курс евро составил 103,025 руб., максимальный - 103,6425 руб. Было заключено 16030 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,025 руб., максимальный - 103,6425 руб. Было заключено 16030 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,70 коп. и составил 13,21 руб. Минимальный курс юаня составил 13,161 руб., максимальный - 13,28 руб. Было заключено 72038 сделок. Объем торгов составил 162630,26 млн... Минимальный курс юаня составил 13,161 руб., максимальный - 13,28 руб. Было заключено 72038 сделок. Объем торгов составил 162630,26 млн...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за август снизилась на 3,2%, или на 14,2 млн рублей, составив на 1 сентября 2023 г. 430,0 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 12 по 18 сентября выросли в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 сентября снижение цен составило 0,9%. Цены на плодоовощную продукцию прошедшую за неделю выросли, в том... Цены на плодоовощную продукцию прошедшую за неделю выросли, в том... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 12 по 18 сентября 2023 г. выросли на 0,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 5 по 11 сентября бензин подорожал на 0,7%. С начала года бензин подорожал на 9,4%. Стоимость литра бензина в... Стоимость литра бензина в... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2023 года выросли на 4,4% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 1,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в августе... В годовом выражении цены промпроизводителей в августе... читать дальше

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За период с 12 по 18 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,13% как и неделей ранее с 5 по 11 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала сентября цены выросли на 0,32%, с начала года - на 4,03%. С начала сентября цены выросли на 0,32%, с начала года - на 4,03%. В сентябре 2022... В сентябре 2022... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Карабаха и укрепления рубля на... читать дальше

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Сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до "хорошо трехзначной" цифры, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах "если бы... "С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах "если бы... читать дальше

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Компания "СовЭкон" пересмотрела оценки урожая зерновых в РФ в 2023 году, снизив прогноз урожая пшеницы с 92,1 млн до 91,6 млн тонн, говорится в ее сообщении. Оценка сбора ячменя повышена с 20,9 млн до 21,2 млн тонн, кукурузы - с 14,8 млн до 15,6 млн тонн. В результате... Оценка сбора ячменя повышена с 20,9 млн до 21,2 млн тонн, кукурузы - с 14,8 млн до 15,6 млн тонн. В результате... читать дальше

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Восстановление туризма в Европе после пандемии коронавируса идет уверенно, в первой половине 2023 года количество ночевок в гостиницах достигло самой высокой отметки за последнее десятилетие, свидетельствуют данные Евростата. "В первом полугодии в туристических объектах... "В первом полугодии в туристических объектах... читать дальше

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Банк Англии по итогам заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных с начала 2008 года 5,5% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные... Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные... читать дальше

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Российский рубль усилил рост на валютных торгах Московской биржи в среду после заявлений замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля. Курс доллара США составил 96,215 руб. в 18:05 мск, что на... Курс доллара США составил 96,215 руб. в 18:05 мск, что на... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает замедление темпов роста кредитования в ближайшие недели, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Летом произошло значительное ускорение темпов роста кредитов как физлицам, так и корпоратам. Подстройка к ужесточению денежно-кредитной... "Летом произошло значительное ускорение темпов роста кредитов как физлицам, так и корпоратам. Подстройка к ужесточению денежно-кредитной... читать дальше

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