ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 102,9211 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 102,9211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,34 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56989,933 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1414,926 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,52 коп. и составил 102,9559 руб. Минимальный курс евро составил 102,4225 руб., максимальный - 103,8075 руб. Было заключено 10245 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 102,4225 руб., максимальный - 103,8075 руб. Было заключено 10245 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 39,37 коп. и составил 96,2514 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,86 руб., максимальный - 97 руб. Было заключено 22662 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,86 руб., максимальный - 97 руб. Было заключено 22662 сделки. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,40 коп. и составил 13,173 руб. Минимальный курс юаня составил 13,113 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 49089 сделок. Объем торгов составил 143781,94 млн... Минимальный курс юаня составил 13,113 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 49089 сделок. Объем торгов составил 143781,94 млн...

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АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 4 млн 999,250 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 99,985%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 99,985%... читать дальше

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ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Московская... Московская... читать дальше

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льфа-банк 22 сентября начнет размещение годовых облигаций серии 001Р-07 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 6 октября или дата размещения последней облигации... Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 6 октября или дата размещения последней облигации... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть. В Азии во вторник преобладала негативная динамика... В Азии во вторник преобладала негативная динамика... читать дальше

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Россия к 2030 году может увеличить ежегодный объем экспорта по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" до 35 млн тонн, а импорта - до 6 млн тонн, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "По нашему прогнозу, экспорт по МТК... "По нашему прогнозу, экспорт по МТК... читать дальше

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Правительство РФ утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов растений на 2023-2030 годы. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, до 2030 года на ее реализацию планируется направить почти 1,6 млрд рублей. Эти... Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, до 2030 года на ее реализацию планируется направить почти 1,6 млрд рублей. Эти... читать дальше

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Методика расчёта индекса нефти СПбМТСБ для нефтяных налогов должна быть согласована в середине октября, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников. Он сказал, что во вторник состоялось первое заседание Экспертного... читать дальше

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Росрыболовство по итогам тестирования двух электронных торговых площадок определило АО "Российский аукционный дом" в качестве оператора предстоящих крабовых аукционов. Оператор будет дополнительно протестирован, сообщает ведомство. Тестовые аукционы прошли 13 и 14... Тестовые аукционы прошли 13 и 14... читать дальше

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Китай в январе-августе 2023 года увеличил выплавку стали на 2,6% относительно того же периода годом ранее - до 712,93 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны. В том числе в прошлом месяце производство выросло на 3,2% и достигло 86,41 млн... В том числе в прошлом месяце производство выросло на 3,2% и достигло 86,41 млн... читать дальше

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Американская Walt Disney Co. планирует ускорить и нарастить инвестиции в сегмент парков, впечатлений и продукции (Disney Parks, Experiences and Products, DPEP), говорится в ее сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. За срок около десяти лет... За срок около десяти лет... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 48,01 коп. и составил 96,1901 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,8425 руб., максимальный - 96,7825 руб. Было заключено 4534 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,8425 руб., максимальный - 96,7825 руб. Было заключено 4534 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Подавляющее большинство взрослых жителей США (92%) за минувшие шесть месяцев сократили расходы, говорится в исследовании Morning Consult, проведенном по заказу CNBC. Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63%), ресторанах и барах (62%), развлечениях... Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63%), ресторанах и барах (62%), развлечениях... читать дальше

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