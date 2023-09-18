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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,6451 руб.
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18 сентября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,6451 руб.

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18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,44 коп. и составил 96,6451 руб.

Минимальный курс доллара США составил 96,205 руб., максимальный - 97,1925 руб. Было заключено 25307 сделок. Объем торгов составил 122692,8 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,545 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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