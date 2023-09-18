ЦБ РФ установил курс евро с 19 сентября в размере 103,0945 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 103,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,87 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58404,860 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 523,969 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,44 коп. и составил 96,6451 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,205 руб., максимальный - 97,1925 руб. Было заключено 25307 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,205 руб., максимальный - 97,1925 руб. Было заключено 25307 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленно, завершил понедельник в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,55% и составил 3135,18 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,55% и составил 3135,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,45% - до 1024,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,45% - до 1024,52 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT) призвало правительство ввести налоговые льготы для частных лиц, желающих приобрести электрокары, с целью ускорения перехода на экологичный транспорт, сообщает Financial Times. Такие стимулирующие меры... Такие стимулирующие меры... читать дальше

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Правительство РФ обсуждает различные меры по урегулированию ситуации на рынке топлива, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. "Обсуждаются разные меры, решение... "Обсуждаются разные меры, решение... читать дальше

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Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли, сообщается на сайте главы государства. В частности, правительству РФ поручено до 1 декабря 2023 года представить предложения по реализации проектов... В частности, правительству РФ поручено до 1 декабря 2023 года представить предложения по реализации проектов... читать дальше

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"Ростсельмаш" произвел первую партию сельхозтехники на новой производственной площадке, построенной на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ), сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. "Новый завод сельскохозяйственной... "Новый завод сельскохозяйственной... читать дальше

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Российские аграрии к 15 сентября убрали зерновые и зернобобовые культуры с 36,5 млн га (в 2022 г. - 40,5 млн га). Намолочено 119,8 млн тонн (в бункерном весе) против 137,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза. Урожайность ниже... Урожайность ниже... читать дальше

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Средневзвешенная цена дизельного топлива на столичных заправках за неделю выросла на 47 коп., до 62,13 руб./л, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). Рост цен отмечается на всех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. Наибольшее подорожание... Рост цен отмечается на всех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. Наибольшее подорожание... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти в ходе торгов вечером на опасениях по поводу предложения топлива на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:46 мск выросли в цене на $0,82 (0,87%) - до $94,75 за баррель.... Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:46 мск выросли в цене на $0,82 (0,87%) - до $94,75 за баррель.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,45 коп. и составил 96,6702 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,19 руб., максимальный - 97,18 руб. Была заключена 5751 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,19 руб., максимальный - 97,18 руб. Была заключена 5751 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". Документ продлевает на 2024 год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели... читать дальше

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Розничные сети во всем мире ежегодно теряют свыше $100 млрд недополученной выручки из-за недобросовестных действий покупателей, говорится в исследовании компании Riskified, специализирующейся на борьбе с мошенничеством. В рамках исследования Riskified провела опрос... В рамках исследования Riskified провела опрос... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 12 сентября направили на кредитование сезонных полевых работ 771,6 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 526,9 млрд... В частности, Россельхозбанк выдал 526,9 млрд... читать дальше

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Фондовые индексы США движутся разнонаправленно в начале торгов в понедельник, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,1% и составил 34584,47 пункта. Лидерами снижения в... Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,1% и составил 34584,47 пункта. Лидерами снижения в... читать дальше

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Объем ВВП Белоруссии по итогам января-августа 2023 года составил 136,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). В январе-июле экономика страны... В январе-июле экономика страны... читать дальше

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