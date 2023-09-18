Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 11836,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1870,62 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 11836,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11486,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 12127,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11757,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 1870,62 млрд руб. против 1742,46674 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.