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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 11836,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1870,62 млрд руб.
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18 сентября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 11836,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1870,62 млрд руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 11836,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11486,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 12127,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11757,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 1870,62 млрд руб. против 1742,46674 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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