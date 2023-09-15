Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 103,0859 руб.

Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил 41204,35 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,93 руб. за евро.

15 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,55 коп. и составил 103,0859 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57880,891 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 681,461 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,55 коп. и составил 103,0859 руб. Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35,04 коп. и составил 96,6595 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,1 руб., максимальный - 97,2625 руб. Было заключено 34158 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,1 руб., максимальный - 97,2625 руб. Было заключено 34158 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,18 коп. и составил 13,2738 руб. Минимальный курс юаня составил 13,185 руб., максимальный - 13,374 руб. Было заключено 63415 сделок. Объем торгов составил 144077,98... Минимальный курс юаня составил 13,185 руб., максимальный - 13,374 руб. Было заключено 63415 сделок. Объем торгов составил 144077,98...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме за счет закрытия игроками "коротких" позиций после известий о повышении ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт. Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. ЦБ РФ... Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. ЦБ РФ... читать дальше

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Petra Diamonds, разрабатывающая месторождения алмазов в Южной Африке, снизила выручку в 2023 финансовом году (закончился 1 июля 2023 г.) на 42%, до $353 млн, сообщила компания. Объем продаж снизился на 33%, до 2,33 млн карат. В июне Petra отложила большую часть продаж в... Объем продаж снизился на 33%, до 2,33 млн карат. В июне Petra отложила большую часть продаж в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в плюсе третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке, сообщает MarketWatch. "Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии... "Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии... читать дальше

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Спрос на ипотеку в США находится на минимуме за 27 лет на фоне продолжающегося повышения ставок по кредитам, сообщает MarketWatch. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7,18% годовых по сравнению с 7,12% неделю назад, по данным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,30 коп. и составил 96,5957 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,035 руб., максимальный - 97,19 руб. Было заключено 7456 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,035 руб., максимальный - 97,19 руб. Было заключено 7456 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC). Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в... Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в... читать дальше

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Страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы в первые два месяца нового сельхозгода (июль-август), сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. "В... "В... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 67,7 пункта с 69,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу снижением после существенного подъема по итогам предыдущего дня. Инвесторы оценивают масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18.09 по 24.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Повышение ключевой ставки Банком России с 12% до 13% годовых окажет положительное воздействие на стабилизацию валютного рынка, однако может привести к замедлению кредитной активности, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Последовательное... читать дальше

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"Автодор" 18 сентября с 11:00 до 11:45 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-04, говорится в сообщении госкорпорации. Организатором выступит Газпромбанк. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит Газпромбанк. Параметры займа пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций... Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций... читать дальше

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