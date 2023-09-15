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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 103,0859 руб.
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15 сентября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 103,0859 руб.
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15 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,55 коп. и составил 103,0859 руб. Минимальный курс евро составил 102,455 руб., максимальный - 103,7675 руб. Было заключено 12612 сделок. Объем торгов составил 41204,35 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,93 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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