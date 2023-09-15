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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 103,0358 руб.
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Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
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У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент - "Сбер". Банк считает такие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики...
 
15 сентября 2023 года 16:22

ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 103,0358 руб.

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15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Рост промпроизводства в США в августе превысил прогноз
Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 0,1%.

В июле показатель вырос на 0,7%,...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 173 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 173 выпускам облигаций.

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Эмитент

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15 сентября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

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15 сентября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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15 сентября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 96,6338 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 96,6338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,29 коп.

Это автоматическое сообщение.
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15 сентября 2023 года 16:22
ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 103,0358 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп.

Это автоматическое сообщение.
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15 сентября 2023 года 16:22
Административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время - Набиуллина
Воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, нужно через экономические меры, административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Дискуссия сейчас по валютным ограничениям...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 15 сентября растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,23 пункта (0,262%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3147,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3155,4...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:14
Набиуллина: ЦБ рассматривал три варианта: сохранение ставки, повышение на 100 б.п. и более высокое повышение
ЦБ сегодня рассматривал три варианта в отношении ставки - ее сохранение, повышение на 100 базисных пунктов и более высокое повышение, консенсусно предпочел поднять на 100 б.п., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:13
Девелопер АПРИ "Флай Плэнинг" 19 сентября начнет размещение облигаций на 500 млн рублей
АО АПРИ "Флай Плэнинг" 19 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:07
ЦБ при необходимости готов ужесточать регулирование выдачи ипотеки - Набиуллина
Темпы роста ипотеки в годовом выражении на 1 сентября достигли 30%, ЦБ будет смотреть на эффективность вводимых макропруденциальных мер и при необходимости готов ужесточать их, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ипотека, действительно,...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 93,33/98,54 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,33/98,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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15 сентября 2023 года 15:59
Доля рубля в выручке экспортеров достигла 42% - ЦБ РФ
Дола рубля в выручке экспортеров, по последним данным, составила 42%, при этом порядка 90% возвращенной валютной выручки компании-экспортеры продолжают продавать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Значительная часть экспортной выручки уже в рублях,...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 15:53
Red Wings 3 ноября запускает регулярные рейсы Санкт-Петербург - Тель-Авив
Авиакомпания Red Wings 3 ноября запускает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Кавминвод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

По информации ведомства, полеты будут осуществляться по пятницам на...    читать дальше
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15 сентября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,6338 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 32,47 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,6338 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
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