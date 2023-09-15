ЦБ РФ установил курс евро с 16 сентября в размере 103,0358 руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп.

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Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 0,1%. В июле показатель вырос на 0,7%,... В июле показатель вырос на 0,7%,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 173 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 96,6338 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 103,0358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, нужно через экономические меры, административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Дискуссия сейчас по валютным ограничениям... "Дискуссия сейчас по валютным ограничениям... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,23 пункта (0,262%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3147,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3155,4... читать дальше

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ЦБ сегодня рассматривал три варианта в отношении ставки - ее сохранение, повышение на 100 базисных пунктов и более высокое повышение, консенсусно предпочел поднять на 100 б.п., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на... читать дальше

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АО АПРИ "Флай Плэнинг" 19 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет... Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых до оферты через год, купоны квартальные. По выпуску будет... читать дальше

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Темпы роста ипотеки в годовом выражении на 1 сентября достигли 30%, ЦБ будет смотреть на эффективность вводимых макропруденциальных мер и при необходимости готов ужесточать их, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Ипотека, действительно,... "Ипотека, действительно,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,33/98,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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Дола рубля в выручке экспортеров, по последним данным, составила 42%, при этом порядка 90% возвращенной валютной выручки компании-экспортеры продолжают продавать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Значительная часть экспортной выручки уже в рублях,... читать дальше

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Авиакомпания Red Wings 3 ноября запускает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Кавминвод, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля. По информации ведомства, полеты будут осуществляться по пятницам на... По информации ведомства, полеты будут осуществляться по пятницам на... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 32,47 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,6338 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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