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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,1609 руб., курс евро - в размере 103,2289
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
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Сбербанк против "квазиналога" с интернет-компаний в пользу "Почты России"
У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент - "Сбер". Банк считает такие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики...
 
15 сентября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,1609 руб., курс евро - в размере 103,2289

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15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 96,1609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,15 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 103,2289 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Согласно документации, речь...    читать дальше
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16 сентября 2023 года 13:04
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Этот документ разрешает эмитентам, обязанным...    читать дальше
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16 сентября 2023 года 12:41
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16 сентября 2023 года 12:09
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Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из РФ нефтепродуктов, но готовы возместить ее тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с...    читать дальше
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16 сентября 2023 года 10:31
К 1 сентября сбор зерна в РФ был на 12,4% ниже прошлогоднего - Росстат
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16 сентября 2023 года 10:14
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ФНС России опубликовала соответствующее письмо о практике применения налоговых норм для...    читать дальше
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В августе производство составило 1,085 млн тонн,...    читать дальше
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16 сентября 2023 года 09:34
Fitch прогнозирует среднюю цену нефти в 2023 году на уровне $80 за баррель, в 2024 году - $75
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