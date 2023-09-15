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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,1609 руб., курс евро - в размере 103,2289
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15 сентября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,1609 руб., курс евро - в размере 103,2289
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15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 96,1609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,15 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 103,2289 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,23 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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