ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,1609 руб., курс евро - в размере 103,2289

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Петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" объявило аукцион на оказание услуг лизинга автобусов большого класса, говорится в материалах на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 9 млрд рублей. Прием заявок на аукцион продлится до 2 октября.

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Компании вправе не раскрывать в консолидированной финотчетности сведения, которые правительство ранее разрешило им не обнародовать в других отчетах. Соответствующее постановление правительства опубликовано в пятницу.

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Индия в августе 2023 года импортировала золота на $4,938 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 39% больше, чем в августе прошлого года, и на 41% - июля текущего.

Всего по итогам 8 месяцев текущего года импорт золота в Индию...