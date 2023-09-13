Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3379,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3382,5 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 3379,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3174,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4460,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4225,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 3382,5 млрд руб. против 2662,64007 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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