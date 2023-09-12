Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4460,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2662,64 млрд руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 4460,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4225,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4886,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4646,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 сентября составили 2662,64 млрд руб. против 2347,04742 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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