ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,9241 руб., курс евро - 104,8872 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 сентября, составляет 104,8872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,04 коп.

8 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 сентября, составляет 97,9241 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,20 коп.

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Группа "М.Видео-Эльдорадо" в июле-августе 2023 года нарастила оборот (GMV) на 40% год к году, сообщила в интервью "Интерфаксу" финансовый директор ритейлера Анна Гарманова. "В 3-м квартале мы видим, что рынок постепенно восстанавливается, может, не такими темпами, как... "В 3-м квартале мы видим, что рынок постепенно восстанавливается, может, не такими темпами, как... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам сессии прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам сессии прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%. Поддержку котировкам оказал отчет... Поддержку котировкам оказал отчет... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы растут в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:34 мск повысился на 0,42% и составил 456,58 пункта.... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:34 мск повысился на 0,42% и составил 456,58 пункта.... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 5 сентября направили на кредитование сезонных полевых работ 755,5 млрд рублей, что на 2,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 515 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 515 млрд рублей... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%. В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,3%, а не на 1,6%, говорится в обзоре ЕК. Прогноз увеличения экономики Евросоюза на текущий год... Прогноз увеличения экономики Евросоюза на текущий год... читать дальше

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Сбербанк в августе продолжил наращивать розничное кредитование, увеличив портфель кредитов на 3,8%, основной прирост пришелся на ипотеку, которая выросла за месяц на 4,3%, свидетельствует отчетность крупнейшего банка РФ. С начала года розничный кредитный портфель банка... С начала года розничный кредитный портфель банка... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,25 пункта (1,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3153,41 (+0,34%) пункта,... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала выпуск 15-летних облигаций АФК "Система" серии 001Р-25 и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-25-01669-A-001P. Номинал одной облигации составит 1... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-25-01669-A-001P. Номинал одной облигации составит 1...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "СИБУР холдинг" кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень сильной рыночной... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень сильной рыночной... читать дальше

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Конструкция федерального бюджета на 2024-2026 гг. является устойчивой, прогнозируемые темпы роста экономики в текущем и в следующем годах "будут хорошими" и позволяют рассчитывать на сохранение бюджетного импульса, далее динамика будет зависеть от перезапуска инвестиционного... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 97,9733 руб. за доллар, максимальное значение - 100,327 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,30 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,4/97,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 160 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,03/97,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 118 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,42/105,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 107 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доходы Сбербанка от внедрения технологий искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) в 2023 году превысят 350 млрд рублей, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Финансовый... "Финансовый... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Транснефть" на уровне ruАAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, по итогам 2022 года объем транспортировки нефти и нефтепродуктов... Как отмечает агентство, по итогам 2022 года объем транспортировки нефти и нефтепродуктов... читать дальше

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