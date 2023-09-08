Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 868,6 млрд руб.

8 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 868,6 млрд руб.

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Текущая долговая нагрузка российских авиакомпаний, несмотря на давление на отрасль западных санкций, находится на приемлемом уровне, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "К нам ни одна авиакомпания (за последний год) не обращалась за реструктуризацией... "К нам ни одна авиакомпания (за последний год) не обращалась за реструктуризацией... читать дальше

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Экспорт угля из России по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-августе 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% и составил 132,9 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Основной объем... Основной объем... читать дальше

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Акции американских компаний, стабильно увеличивающих дивиденды на протяжении длительного времени, в 2023 году растут значительно медленнее, чем фондовый рынок в целом, однако аналитики призывают не списывать их со счетов, пишет издание Barron's. Биржевой индексный фонд... Биржевой индексный фонд... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,52 пункта (1,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3133,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3188,18 (+0,6%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азии снизились в пятницу. При этом Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong... При этом Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 97/98,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,25/106,75 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,04/99,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...

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Минпромторг определил инвестора, который получит активы шведского автоконцерна Volvo в РФ и привлечет российского партнера на калужский автозавод Volvo Trucks. "Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с... "Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с... читать дальше

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Акции американских компаний, стабильно увеличивающих дивиденды на протяжении длительного времени, в 2023 году растут значительно медленнее, чем фондовый рынок в целом, однако аналитики призывают не списывать их со счетов, пишет издание Barron's. Биржевой индексный фонд... Биржевой индексный фонд... читать дальше

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Количество действующих страховых организаций в РФ за годовой период - с конца 1-го полугодия 2022 года по конец 1-го полугодия 2023 года - сократилось на 6,3%, со 144 до 135 компаний, согласно данным статистики Банка России. По данным регулятора, количество страховых... По данным регулятора, количество страховых... читать дальше

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Россия в январе-июле экспортировала в страны БРИКС свыше 3,4 млн тонн масличных культур и продуктов их переработки, что более чем в 2,5 раза превышает уровень января-июля 2022 года, сообщил "Интерфаксу" аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл... читать дальше

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Альфа-банк принял решение 26 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-17 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Банк разместил 15-летние облигации в октябре... Банк разместил 15-летние облигации в октябре... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие, выросшие в июле на 1,3%, в августе вернулись к прежнему тренду - снизились в месячном выражении на 2,1%, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс мировых цен на продовольствие в... Индекс мировых цен на продовольствие в... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) 8 сентября с 12:00 до 13:00 мск проводит сбор заявок на облигации серии 001P-27R, говорится в сообщении эмитента. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк. Техразмещение... Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк. Техразмещение...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,52 коп. и составил 13,3231 руб. Минимальный курс юаня составил 13,26 руб., максимальный - 13,447 руб. Было заключено 7098 сделок. Объем торгов составил 19907,97 млн... Минимальный курс юаня составил 13,26 руб., максимальный - 13,447 руб. Было заключено 7098 сделок. Объем торгов составил 19907,97 млн...

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