ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 97,8439 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 97,8439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,56 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60462,068 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,631 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,51 коп. и составил 13,3795 руб. Минимальный курс юаня составил 13,313 руб., максимальный - 13,45 руб. Было заключено 69274 сделки. Объем торгов составил 131810,09 млн... Минимальный курс юаня составил 13,313 руб., максимальный - 13,45 руб. Было заключено 69274 сделки. Объем торгов составил 131810,09 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,61 коп. и составил 97,8671 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,4025 руб., максимальный - 98,45 руб. Была заключена 28571 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,4025 руб., максимальный - 98,45 руб. Была заключена 28571 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,57 коп. и составил 105,0722 руб. Минимальный курс евро составил 104,5375 руб., максимальный - 105,55 руб. Было заключено 11325 сделок. Объем торгов составил 44466,97... Минимальный курс евро составил 104,5375 руб., максимальный - 105,55 руб. Было заключено 11325 сделок. Объем торгов составил 44466,97...

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во 2-м квартале 2023 года уменьшилась до 15,7 млн человек с 17,6 млн человек во II квартале 2022 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Уровень бедности в РФ во 2-м квартале 2023 года снизился до... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 29 августа по 4 сентября 2023 г. выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 22 по 28 августа бензин подорожал на 0,4%. С начала года бензин подорожал на 7,7%. Стоимость литра бензина... Стоимость литра бензина... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 29 августа по 4 сентября снизились в среднем на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 22 по 28 августа снижение цен составило 2,7%. В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 11,1%,... В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 11,1%,... читать дальше

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За период с 29 августа по 4 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 22 по 28 августа потребительские цены выросли на 0,03%. С начала сентября цены выросли на 0,06%, с начала года -... С начала сентября цены выросли на 0,06%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за мировыми площадками. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа, на понижательном тренде открылась Америка. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа, на понижательном тренде открылась Америка. На нефтяном рынке к вечеру цены... На нефтяном рынке к вечеру цены... читать дальше

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Turkish Airlines заказала еще десять самолетов Airbus A350-900, сообщается в пресс-релизе европейской корпорации Airbus. В августе турецкая авиакомпания сделала заказ на четыре аналогичных лайнера. Финансовые условия сделки не раскрываются. Финансовые условия сделки не раскрываются. Turkish Airlines в... Turkish Airlines в... читать дальше

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Банк Канады сохранил сегодня ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, по данным Trading Economcis. При этом руководство ЦБ отметило, что дальнейшие решения об изменении ставки... При этом руководство ЦБ отметило, что дальнейшие решения об изменении ставки... читать дальше

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Число физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в августе 2023 года увеличилось на 422 тыс., до 26,81 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Частные лица в августе увеличили число открытых счетов на 1,06 млн, до 45,9 млн. Сделки на фондовом рынке... Сделки на фондовом рынке... читать дальше

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Американская экономика замедлит рост к концу текущего года и продолжит расти слабыми темпами в течение следующего года, полагает глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз. "Я действительно жду замедления в конце года и в течение всего 2024 года", - сказала она,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,87 коп. и составил 97,8327 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,4025 руб., максимальный - 98,395 руб. Было заключено 6163 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,4025 руб., максимальный - 98,395 руб. Было заключено 6163 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Кемеровская область, один из крупнейших угледобывающих регионов РФ, в январе-июле текущего года увеличила погрузку угля в восточном направлении на 16% в годовом выражении, говорится в сентябрьском обзоре ЦБ РФ по региональной экономике. "Проблема с отгрузкой постепенно... "Проблема с отгрузкой постепенно... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Таким образом, он достиг максимальной отметки за последние полгода. Это стало... читать дальше

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