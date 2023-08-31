Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4427 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2503,04 млрд руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 августа составили по Российской Федерации 4427 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4158,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4307,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4038,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 августа составили 2503,04 млрд руб. против 2556,88981 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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