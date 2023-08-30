Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4307,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2556,89 млрд руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 августа составили по Российской Федерации 4307,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4038,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4769,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4530,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 августа составили 2556,89 млрд руб. против 2368,18962 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.