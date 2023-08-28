Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4356,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2362,41 млрд руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 4356,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4123,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4295,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4049,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 2362,41 млрд руб. против 2487,6438599999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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