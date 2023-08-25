25 августа 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.08.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|август 2023
|28.08.2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|июль 2023
|29.08.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|июнь 2023
|29.08.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|август 2023
|30.08.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|август 2023
|30.08.2023
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|июль 2023
|30.08.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|июнь 2023
|30.08.2023
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|август 2023
|30.08.2023
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|август 2023
|30.08.2023
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2023
|30.08.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 августа
|30.08.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|август 2023
|31.08.2023
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|июль 2023
|31.08.2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|июль 2023
|31.08.2023
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2023
|31.08.2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|август 2023
|31.08.2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|август 2023
|31.08.2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|июль 2023
|31.08.2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июль 2023
|31.08.2023
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|август 2023
|31.08.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|август 2023
|31.08.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|31.08.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|июль 2023
|31.08.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|31.08.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|август 2023
|01.09.2023
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2023
|01.09.2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|июль 2023
|01.09.2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|август 2023
|01.09.2023
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2023
|01.09.2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июнь 2023
|01.09.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|август 2023
|01.09.2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|июль 2023
|02.09.2023
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|июль 2023
|03.09.2023
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|август 2023
Это автоматическое сообщение.
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25 августа 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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