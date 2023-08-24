ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 94,4007 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 94,4007 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,14 коп.

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель сократился в 1,9... Таким образом, показатель сократился в 1,9... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "В данный момент я полагаю, что... "В данный момент я полагаю, что... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,10 коп. и составил 94,4019 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Ника" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале на уровне ВВВ+; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций подтвержден на уровне ААА(RU), по рейтингам установлен стабильный прогноз, сообщается в... читать дальше

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ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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ООО "Интерлизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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Фондовые индексы США Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasdaq Composite перешел к снижению на фоне возобновившегося роста доходностей US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 59,71 пункта (0,17%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 59,71 пункта (0,17%) и... читать дальше

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Евразийскому экономическому союзу необходимо создать пространство продовольственной и энергетической безопасности, сложности с поставками зерна на мировой рынок, которые наблюдаются сегодня, доказывают актуальность этой темы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Выступая... Выступая... читать дальше

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ООО "Газпром капитал" 29 августа начнет размещение двух 5-летних выпусков облигаций серии БО-002Р-07 объемом 40 млрд рублей и серии БО-002Р-08 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел 24 августа за час без премаркетинга.... Сбор заявок на выпуски прошел 24 августа за час без премаркетинга.... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО "реСтор" на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, в отчетном периоде (2022 год)... Как отмечает агентство, в отчетном периоде (2022 год)... читать дальше

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4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-531 на 111 млрд 11,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Число иностранцев, приехавших в Великобританию на заработки или учебу, за год до июня повысилось на 27%, подсчитало министерство труда и пенсий страны. По данным министерства, за 12 месяцев до июня число взрослых иностранных граждан, получивших национальный страховой... По данным министерства, за 12 месяцев до июня число взрослых иностранных граждан, получивших национальный страховой... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 1,848 млрд рублей против 1,363 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Показатель увеличился на 35,6%. Показатель увеличился на 35,6%. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Москва вышла на первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье. "По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей... "По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей... читать дальше

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