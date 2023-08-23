ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 94,1185 руб., курс евро - в размере 102,753 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 102,753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,11 коп.

23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 94,1185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,39 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56771,662 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 436,258 млрд руб., или на...

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О "Газпром нефть" увеличило объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, то есть почти в три раза, следует из эмиссионных документов эмитента. Кроме того, по выпускам облигаций в рамках программы добавлена возможность устанавливать иной порядок определения... Кроме того, по выпускам облигаций в рамках программы добавлена возможность устанавливать иной порядок определения... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,11 коп. и составил 102,4624 руб. Минимальный курс евро составил 102,185 руб., максимальный - 103,02 руб. Было заключено 13758 сделок. Объем торгов составил 39667,11... Минимальный курс евро составил 102,185 руб., максимальный - 103,02 руб. Было заключено 13758 сделок. Объем торгов составил 39667,11...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,56 коп. и составил 94,4322 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,195 руб., максимальный - 94,99 руб. Было заключено 23524 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 94,195 руб., максимальный - 94,99 руб. Было заключено 23524 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,24 коп. и составил 12,9442 руб. Минимальный курс юаня составил 12,912 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 52629 сделок. Объем торгов составил 127326,17... Минимальный курс юаня составил 12,912 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 52629 сделок. Объем торгов составил 127326,17...

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К "Фордевинд" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 18,4% годовых, купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 18,4% годовых, купоны... читать дальше

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НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) начинает премаркетинг дебютного 4-летнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, сообщается на сайте организатора размещения - ИК "Риком-траст". Ориентир ставки 1-го купона составит 15,5-16% годовых, купоны... Ориентир ставки 1-го купона составит 15,5-16% годовых, купоны... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил четверг в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,28% и составил 3137,37 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,28% и составил 3137,37 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,73% - до 1043,51 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,73% - до 1043,51 пункта. Европейские рынки акций демонстрировали... Европейские рынки акций демонстрировали... читать дальше

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По итогам 2-го финквартала, завершившегося 31 июля, чистая прибыль американского разработчика программного обеспечения Autodesk Inc. выросла на 19% и составила $222 млн по сравнению с $186 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,03... читать дальше

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Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO), сообщает Financial Times со ссылкой на Dealogic. Число компаний, которые разместили свои акции на стамбульской бирже, в этом году достигло 30, а... Число компаний, которые разместили свои акции на стамбульской бирже, в этом году достигло 30, а... читать дальше

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Средняя внебиржевая цена на сахар за 7,5 месяца этого года составила 57,5 рубля за кг (с НДС), что на 1% ниже, чем год назад, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Региональный индекс сахара в... Региональный индекс сахара в... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель сократился в 1,9... Таким образом, показатель сократился в 1,9... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "В данный момент я полагаю, что... "В данный момент я полагаю, что... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,10 коп. и составил 94,4019 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Ника" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... читать дальше

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